Il mese di maggio è iniziato e Samsung non ha certo perso tempo, iniziando proprio nella giornata di ieri il rilascio delle ultime patch di sicurezza disponibili per gli smartphone della serie Galaxy S23; come ben sappiamo però, l’azienda non si concentra esclusivamente sugli smartphone di fascia alta, ma si premura di rilasciare costantemente update anche per i dispositivi di fascia media e bassa.

È questo il caso di oggi dove alcuni smartphone del colosso ricevono, anche se in ritardo, le patch di sicurezza di aprile 2023, mentre un altro dispositivo di fascia medio bassa riceve l’ultimo update di sicurezza disponibile prima di molti altri telefoni più blasonati.

Samsung rilascia le patch di sicurezza di aprile e maggio 2023 su alcuni smartphone

Partiamo subito con l’unico dispositivo della lista odierna che può attualmente beneficiare dell’ultimo update in tema di sicurezza disponibile, ovvero quello di maggio 2023, il dispositivo in questione è Samsung Galaxy A23, smartphone di fascia medio bassa dell’azienda che sta ricevendo nelle ultime ore la versione software A235FXXS2CWD1. L’update risulta attualmente disponibile in Armenia, Azerbaigian, Germania, Georgia, Kazakistan, Russia e Ucraina, ma nei prossimi giorni dovrebbe diffondersi anche negli altri mercati in cui il telefono è stato commercializzato; oltre alle patch di sicurezza di maggio 2023, l’aggiornamento introduce correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità del dispositivo.

Passiamo ora a tre modelli di smartphone leggermente in ritardo rispetto ad altri, i dispositivi in questione stanno infatti ricevendo l’aggiornamento contenente le patch di sicurezza di aprile 2023, si tratta nello specifico di:

Samsung Galaxy F23 5G che riceve la versione firmware E236BXXU3CWD1

che riceve la versione firmware E236BXXU3CWD1 Samsung Galaxy M30s che riceve la versione del firmware M307FXXS4CWC2

Samsung Galaxy M42 5G che riceve la versione del firmware M426BXXU5DWD1

Gli aggiornamenti software appena menzionati sono attualmente disponibili in India e dovrebbero raggiungere tutti gli altri mercati nel corso delle prossime settimane.

Cosa contengono gli aggiornamenti e come procedere all’installazione

Come detto la maggior parte degli smartphone sopra elencati sta ricevendo l’aggiornamento contenente le patch di sicurezza di aprile 2023 che, come già visto, introduce correzioni per 55 falle di sicurezza scoperte nei dispositivi Android e 15 correzioni aggiuntive per i difetti di sicurezza riscontrati negli smartphone e nei tablet Galaxy.

Per quel che concerne invece l’aggiornamento di sicurezza di maggio 2023, con l’update Samsung si premura di risolvere 72 problemi scovati sui prodotti dell’azienda, 6 vulnerabilità di livello critico, 56 di livello elevato e 10 di livello moderato; anche in questo caso alcune correzioni sono specifiche per i dispositivi Galaxy.

Qualora foste possessori di uno degli smartphone sopra elencati e voleste controllare manualmente l’eventuale presenza dell’aggiornamento, sarà sufficiente seguire il percorso Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa.

