Il consueto report di Counterpoint Research ci offre una panoramica ben precisa del mercato smartphone al termine del primo trimestre del 2023: nonostante un crollo delle vendite rispetto allo scorso anno, Samsung mantiene la leadership del settore per quota di mercato. Per la casa coreana, però, resta enorme il distacco rispetto ad Apple, almeno per quanto riguarda ricavi e profitti.

Risultati deludenti anche per gli altri OEM del mercato Android, con vendite in netto calo rispetto allo scorso anno. Complessivamente, inoltre, il mercato smartphone chiude il primo trimestre del 2023 con un calo del -14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Vediamo, punto per punto, tutti i dettagli del nuovo report di Counterpoint Research.

Samsung guida il mercato smartphone per spedizioni nel primo trimestre del 2023

Il primo trimestre del 2023 si è chiuso con 280,2 milioni di smartphone spediti. Si tratta di un calo netto rispetto ai 326 milioni di esemplari spediti nello stesso trimestre dello scorso anno. Come anticipato in apertura, il mercato è in calo del -14%. Da notare, inoltre, che il primo trimestre dell’anno è in calo anche nel confronto con il secondo trimestre (un periodo tradizionalmente “debole” per il settore smartphone) del 2022.

A guidare il mercato smartphone è sempre Samsung che chiude il trimestre con 60,6 milioni di unità vendute in tutto il mondo, in calo del -19% rispetto ai dati del primo trimestre del 2022. Per la casa coreana, il margine di vantaggio rispetto ad Apple si è ridotto drasticamente. L’azienda di Cupertino ha registrato un calo del -2% su base annua, chiudendo il trimestre con 58 milioni di unità vendute.

Ricordiamo che Apple, nel corso del trimestre in oggetto, ha risolto i problemi legati alla produzione dei suoi iPhone, riuscendo così a soddisfare quasi del tutto le richieste del mercato (di fatto, in questi mesi non ci sono stati problemi di disponibilità per i nuovi iPhone 14). Samsung, invece, ha lanciato i nuovi Galaxy S23 ma ha rimandato alla fine del trimestre il rinnovo della fascia media, con A34 e A54 arrivati sul mercato solo a fine marzo.

Terza piazza per Xiaomi, con 30,5 milioni di unità vendute ed un calo del -22%. A completare la Top 5 ci sono OPPO, con 28 milioni di unità e un calo del -10%, e Vivo, con 20,8 milioni di unità e un calo del -18%. Per gli “altri” c’è un crollo del -16% con un totale di 82,3 milioni di unità spedite in tutto il trimestre. I dati completi del report di Counterpoint Research sono riepilogati nell’immagine qui di sotto.

Leggi anche: Il mercato globale degli smartphone ricondizionati continua a crescere

Apple domina per ricavi e profitti: Samsung nettamente seconda, gli altri OEM Android sono lontanissimi

Il nuovo report di Counterpoint non si limita ad analizzare l’andamento delle spedizioni degli smartphone su scala globale ma entra nel dettaglio in merito ai risultati registrati dai singoli OEM. I dati confermano un vero e proprio dominio di Apple in termini di profitti e ricavi.

Samsung, infatti, stacca Apple di appena 1 punto percentuale di market share in termini di vendite nel primo trimestre del 2023. Nello stesso periodo, però, Apple registra quasi la metà dei ricavi di tutto il settore smartphone su scala globale, con 31 punti di vantaggio su Samsung che si ferma intorno al 20% del totale dei ricavi del settore, staccando nettamente gli altri OEM Android (nessun’azienda riesce a superare il 10% del totale).

Situazione analoga anche per quanto riguarda i profitti. Apple, in questo caso, supera l’80% del totale con Samsung che si piazza ben al di sotto del 20%. Per gli altri OEM del settore Android, invece, ci sono solo briciole, a causa di una vera e propria “guerra dei prezzi” che, insieme al calo delle vendite, comporta margini di profitto molto limitati per la vendita di smartphone.

I dati sono riassunti dal grafico qui di sotto. Rispetto allo stesso periodo dell’anno, inoltre, notiamo come Samsung si attesti su livelli molto simili in termini di percentuale complessiva di ricavi e profitti. Apple, per via di un calo inferiore rispetto al mercato, riesce ad incrementare la sua quota di ricavi e profitti sul totale del mercato.

Leggi anche: Si ferma la crescita di Samsung nel settore smartwatch e Huawei prova il sorpasso