La serie Samsung Galaxy S21 comprende smartphone ancora perfettamente attuali — non solo per via dell’ottima politica del produttore riguardo al supporto software —, pertanto non stupisce ma fa piacere apprendere che tra non molto quest’apprezzata famiglia di smartphone guadagnerà una novità coinvolgente Snapchat, che ne affinerà ulteriormente l’esperienza d’uso.

Samsung Galaxy S21 e Snapchat: modalità notturna in arrivo

Lo scorso anno, la serie Samsung Galaxy S22 era stata la prima a vantare il supporto alle funzioni native della fotocamera nelle applicazioni dei social media più popolari quali Instagram, Snapchat e TikTok. In forza di ciò, gli utenti che possiedono quei modelli possono sfruttare pienamente le potenti funzioni della fotocamera di sistema di Samsung senza uscire dall’app social utilizzata. Dopo il lancio dei Galaxy S22, vi avevamo già segnalato che le novità fotografiche di quei modelli si sarebbero pian piano diffuse e adesso è arrivata una nuova interessante conferma: Samsung ha confermato che il team di Snapchat è al lavoro per consentire anche ai possessori dei Galaxy S21 di servirsi nella modalità notturna — non è chiaro se il discorso verrà allargato anche ad altre funzioni — direttamente all’interno dell’app.

In particolare, la conferma è arrivata attraverso le parole del moderatore della Samsung Community che si occupa della sezione relativa ai problemi della fotocamera: lo scrivente ha confermato che la Night Mode dei Samsung Galaxy S21 verrà introdotta su Snapchat con un futuro aggiornamento. Il moderatore ha anche chiarito che il rilascio di questa novità non dipende da Samsung, bensì da Snapchat, premurandosi di riportare le conferme ricevute proprio dal team del social network.

Allo stato attuale, non è stata fornita una data di rilascio precisa. Una volta implementata, la funzione potrà essere utilizzata con un semplice tap sull’icona della luna nella fotocamera di Snapchat.

Insomma, dopo la recente introduzione dell’astrofotografia via Expert Raw, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra — della cui piena attualità vi abbiamo parlato anche nella nostra recensione del più nuovo Galaxy S23 Ultra — stanno per aggiungere una nuova freccia al proprio arco.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone Samsung a maggio 2023