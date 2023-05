Manca sempre meno alla data di presentazione dei prossimi POCO F5 e POCO F5 Pro, prevista per il 9 maggio. In attesa dell’imminente ufficialità continuano a circolare voci riguardo le possibili caratteristiche tecniche dei due dispositivi. Quest’oggi ci concentriamo principalmente sul modello premium, Poco F5 Pro, soggetto principale delle immagini promozionali condivise in queste ore che vanno a svelare in tutto e per tutto il design e le caratteristiche tecniche del dispositivo.

Design e specifiche di POCO F5 Pro non hanno più segreti

Il materiale stampa della versione F5 Pro è stata condiviso dal noto leaker SnoopyTech su Twitter e va a confermare per la maggior parte quanto accennato nei giorni scorsi. Per la versione standard, invece, non è stato necessario condividere dettagli ufficiosi, perché ci ha pensato direttamente il produttore proprio in queste ore.

A giudicare dalle immagini qui sotto, il design e le caratteristiche principali del dispositivo sarebbero in linea con il Redmi K60, uno smartphone lanciato a dicembre in Cina che avrebbe riscosso un notevole successo in oriente. Ciò suggerisce che POCO F5 Pro potrebbe essere una versione rebrandizzata del Redmi K60, adattata per il mercato internazionale. Le immagini promozionali trapelate mostrano un dispositivo disponibile in due colorazioni, bianco e nero, e confermano che il cuore pulsante dei questo nuovo smartphone sarà il potente chipset Snapdragon 8+ Gen 1, il S0C di punta realizzato da Qualcomm che abbiamo imparato a conoscere sui top di gamma presentati sul finire dello scorso anno.

Sebbene le informazioni disponibili al momento siano non ufficiali, è lecito aspettarsi che il POCO F5 Pro possa vantare un comparto fotografico all’altezza delle aspettative. In particolare, il tweet va a confermare in tutto e per tutto quanto detto nei giorni scorsi, e viene riproposto anche in questo caso un triplo modulo fotografico, che vede la presenza di un sensore principale da 64 megapixel, accompagnato da un secondario ultra-grandangolare da 8 megapixel e un terzo obiettivo macro da 2 megapixel. Confermata anche la fotocamera frontale da 16 megapixel, che si collocherebbe nella parte superiore del display AMOLED da 6.67 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, ereditato anch’esso da Redmi K60. Altri dettagli che risultano essere confermati da questo rumor sono la presenza di una batteria da 5.160 mAh con supporto alla ricarica rapida a 67 W, la configurazione che arriverebbe a un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione e, per finire, il sistema operativo che sarebbe l’ultima versione Android 13 con interfaccia personalizzata MIUI 14.

Sebbene come abbiamo visto le informazioni su design e caratteristiche tecniche sembrano abbondare, sono al momento mancanti quelle relative ai prezzi ufficiali di POCO F5 Pro. A tal proposito ne sapremo di più nel corso dei prossimi giorni, a ridosso della presentazione ufficiale.

Le specifiche tecniche di Poco F5 Pro

Alla luce di quanto emerso, possiamo condividere la lista completa delle specifiche tecniche, che va a mettere insieme tutti i più recenti rumor circolati in rete.

Dimensioni: 162,8 x 75 x 8,5 mm; Peso: 204 g

162,8 x 75 x 8,5 mm; Peso: 204 g Display: AMOLED da 6,67 pollici (3200 x 1440 pixel), frequenza di aggiornamento 120Hz, protezione Corning Gorilla Glass 5

AMOLED da 6,67 pollici (3200 x 1440 pixel), frequenza di aggiornamento 120Hz, protezione Corning Gorilla Glass 5 SoC: Snapdragon 8+ Gen 1 (4nm), Octa Core, con GPU Adreno di nuova generazione

Snapdragon 8+ Gen 1 (4nm), Octa Core, con GPU Adreno di nuova generazione Memoria RAM: fino a 12 GB

fino a 12 GB Spazio di archiviazione: fino a 256 GB

fino a 256 GB Sistema operativo: MIUI 14 basato su Android 13

MIUI 14 basato su Android 13 Fotocamere: Principale posteriore da 64 MP, OIS, flash LED, obiettivo ultra grandangolare da 8 MP, fotocamera macro o di profondità da 2 MP Frontale da 16 MP

Resistente ad acqua polvere: IP53

IP53 Connettività: 5G SA/NSA (bande N1/N3/N5/N8/N28/N38/N40/N41/N77/N78), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5), USB Type-C, NFC

5G SA/NSA (bande N1/N3/N5/N8/N28/N38/N40/N41/N77/N78), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5), USB Type-C, NFC Batteria: da 5160 mAh con ricarica rapida da 67 W, supporto per la ricarica wireless

da 5160 mAh con ricarica rapida da 67 W, supporto per la ricarica wireless Sensori: di impronte digitali sotto al display, sensore a infrarossi

di impronte digitali sotto al display, sensore a infrarossi Reti mobili: Doppia SIM (nano-SIM + nano-SIM)

