La settimana prossima sarà presentata ufficialmente la serie POCO F5 e uno dei modelli è POCO F5 5G, del quale il produttore asiatico nelle scorse ore ha confermato alcune delle caratteristiche principali.

Ricordiamo che si tratta di uno smartphone di fascia medio-alta e tra i suoi punti di forza vi sarà il processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, CPU che dovrebbe essere in grado di garantire prestazioni quasi al livello di quelle offerte da Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Cosa sappiamo di POCO F5 5G

Himansu Tandon, capo della divisione indiana di POCO, su Instagram ha svelato alcuni interessanti dettagli relativi a tale smartphone, come i colori e i quantitativi di RAM e memoria di archiviazione.

E così scopriamo che POCO F5 5G potrà contare su 8 GB o 12 GB di RAM e su 256 GB di memoria di archiviazione e sarà disponibile in due colorazioni (Carbon Black e Snowstorm White).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, posteriormente gli utenti troveranno una tripla fotocamera con un modulo dotato di un design che, a dire del produttore, ricorda quello di una turbina, un sensore primario da 64 megapixel e, ovviamente, il supporto di un flash LED.

Himansu Tandon ha anche reso noto che POCO F5 5G è in grado di garantire prestazioni degne di nota e sul popolare benchmark AnTuTu è riuscito a totalizzare 969.903 punti (si tratta del risultato più alto mai ottenuto da uno smartphone con un processore della serie Qualcomm Snapdragon 7).

Per quanto riguarda il design, lo smartphone dovrebbe poter contare su un display piatto da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz, un foro in alto al centro per la fotocamera frontale e cornici ridotte mentre sotto la scocca dovrebbe trovare posto una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 67 W).

Dal punto di vista software, infine, POCO F5 5G dovrebbe arrivare sul mercato con a bordo l’interfaccia MIUI 13 basata su Android 13.

Appuntamento al 9 maggio per la presentazione ufficiale.