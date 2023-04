Il mercato degli smartphone Android è in continua evoluzione e i produttori cercano costantemente di innovare e migliorare le prestazioni dei propri dispositivi. In questo contesto, POCO si appresta a lanciare sul mercato il nuovo smartphone della serie F, il POCO F5, che, come confermato da Qualcomm stessa, utilizzerà il S0C Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2. Vediamo insieme tutte le informazioni in nostro possesso sui prossimi dispositivi di casa POCO ormai pronti al debutto ufficiale.

Poco F5 avrà il nuovo chipset Snapdragon 7+ Gen 2

Mentre molti dei flaghsip Android sono forniti con il chipset Snapdragon 8 Gen 2, molti telefoni di fascia media e medio-alta utilizzano generalmente processori di alta fascia di generazioni precedenti per garantire potenza a sufficienza senza aumentare drasticamente il prezzo. Poco F5 è un telefono che dovrebbe collocarsi proprio in questa fascia e, sebbene ci si aspettasse un aggiornamento rispetto allo Snapdragon 870 in linea con la tendenza menzionata poc’anzi, l’account Twitter di Snapdragon India ha annunciato ufficialmente l’utilizzo del chip Snapdragon 7+ Gen 2 per questo dispositivo, confermandone quindi il posizionamento strategico nella fascia media del mercato.

✅ 50% higher overall performance*

✅ 13% improved power efficiency*

✅ 2x improved AI performance*

✅ Flagship 4nm TSMC process technology

✅ Wi-Fi 6 Connectivity & much more, only on #POCOF5 @IndiaPOCO *Comparisons made are in reference to Snapdragon 7 Gen 1 — Snapdragon India (@Snapdragon_IN) April 25, 2023

Il processore Snapdragon 7+ Gen 2 è stato annunciato a marzo 2023 e presenta una CPU Kryo di punta con una velocità di 2,91 GHz che garantirebbe, a detta del produttore, prestazioni migliorate del 50% rispetto allo Snapdragon 7 Gen 1, anche grazie ai miglioramenti per la GPU e l’AI Engine. Qualcomm parla infatti del “più grande salto di prestazioni nella storia della serie 7” per la GPU Adreno, oltre a un miglioramento complessivo del 13% nell’efficienza energetica, che dovrebbe garantire un’autonomia maggiore per tutti i dispositivi equipaggiati da questo nuovo chip.

POCO F5 sarà uno dei primi dispositivi a essere lanciato con questo S0C, il che potrebbe dare allo smartphone alcuni vantaggi potenziali per tutti quei videogiocatori che sono in procinto di acquistare un terminale di fascia media per l’uso videoludico. In tal senso, infatti, lo Snapdragon 7+ Gen 2 consente l’Auto Variable Rate Shading e gli effetti di rendering volumetrico per nebbia, fumo e altri effetti particellari, utili soprattutto per i titoli 3D più in voga che fanno uso di molte risorse hardware, e che dovrebbero avere così una qualità di immagine superiore grazie ai suddetti ai miglioramenti grafici.

Inoltre, è garantito pieno supporto per display QHD+ a 120 Hz e sensori per fotocamere da 200 megapixel. Fa parte del pacchetto anche il modem Snapdragon X62 5G, che supporta velocità di trasferimento dati fino a 4,4 Gbps. Tra le altre caratteristiche che saranno probabilmente presenti nel POCO F5 grazie allo Snapdragon 7+ Gen 2 vi sono Quick Charge 5 – che consente di caricare la batteria da 0 a 50% in meno di cinque minuti a velocità supportate -, Bluetooth 5.3 e FastConnect 6900 per il Wi-Fi.

Specifiche tecniche e prezzi di POCO F5 e POCO F5 Pro

Sebbene non ci siano conferme sulla scheda tecnica del dispositivo, grazie al pieno supporto dei nuovi standard è lecito aspettarsi che il POCO F5 possa contare su di un display AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una batteria da 5000 mAh con pieno supporto per la ricarica rapida a 67W. Lato fotocamere, invece, lo smartphone potrebbe essere dotato di una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 64 megapixel dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), accompagnato da un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore da 2 megapixel.

Come confermato dal sondaggio condotto su Twitter da Himanshu Tandon, responsabile di POCO India, il prossimo smartphone POCO, ora confermato come POCO F5, sarà lanciato in due configurazioni: 8 GB + 256 GB e 12 + 256 GB. Per quanto riguarda i prezzi, nonostante non ci siano dati ufficiali, sembrerebbe che il prezzo per la variante base nel mercato indiano sarà di circa 28.000 o 29.000 rupie (circa 320 euro al cambio attuale), ma non è chiaro se questo prezzo includerà eventuali offerte di lancio o se l’azienda fornirà ulteriori sconti durante i primi giorni di commercializzazione del prodotto.

Diversamente dalla versione base, non sono stati resi noti molti dettagli sul fratello maggiore, il POCO F5 Pro (dovrebbe essere un rebranding del Redmi K60 cinese), per il quale sembrerebbe essere stato scelto il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, top di gamma dello scorso anno, come rivelato dal benchmark Geekbench. Qualora vogliate approfondire le restanti presunte specifiche tecniche, vi rimandiamo a questo nostro articolo.

In ogni caso, sia il POCO F5 che il POCO F5 Pro sembrano essere dispositivi molto interessanti per tutti quegli utenti alla ricerca di un telefono di fascia medio-alta ad un prezzo accessibile. In vista dell’ufficialità dei due dispositivi, non resta che attendere ulteriori informazioni relative alle specifiche, alla finestra di lancio e ai prezzi anche per il nostro mercato.

In copertina POCO F4 GT

