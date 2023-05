Il team di sviluppatori di POCO ha annunciato di essere pronto a dare il via al rilascio di un importante aggiornamento che farà felici i possessori di undici suoi smartphone: si tratta, infatti, dell’update che porta su tali device MIUI 14.

Gli smartphone di POCO sono molto apprezzati per il buon rapporto tra qualità hardware e il prezzo che possono vantare mentre il supporto software, in particolare per quanto riguarda gli aggiornamenti alle nuove versioni del sistema operativo, non è sempre all’altezza delle aziende concorrenti più performanti, come ad esempio Samsung.

L’interfaccia MIUI 14 sbarca su questi smartphone di POCO

Nelle scorse ore il team di POCO ha reso noto l’elenco degli smartphone che nel corso di questo trimestre riceveranno l’atteso aggiornamento che porterà con sé l’interfaccia MIUI 14.

Questa è la roadmap del produttore asiatico:

POCO F2 Pro

POCO F3

POCO F4

POCO F4 GT

POCO M3

POCO M4 5G

POCO M5

POCO X3 GT

POCO X3 NFC

POCO X3 Pro

POCO X4 GT

C’è da precisare che alcuni di questi smartphone hanno già ricevuto l’interfaccia MIUI 14 basata su Android 13 in varie regioni, come ad esempio POCO F3, che è stato aggiornato a marzo o POCO F2 Pro, che ha ottenuto tale update qualche settimana dopo.

La roadmap di POCO riguarda gli smartphone commercializzati a livello globale e questo significa che l’aggiornamento in questione sbarcherà anche su quelli venduti in Europa.

Resta da capire se l’interfaccia MIUI 14 porterà con sé Android 13 su tutti gli smartphone indicati, in quanto in alcuni casi potrebbe essere basata su Android 12 (così com’è avvenuto per Redmi Note 12 Pro).

Ai possessori di questi smartphone non resta altro da fare che avere ancora un po’ di pazienza e attendere che MIUI 14 arrivi sui loro smartphone (il rilascio non sarà contemporaneo a livello globale).

