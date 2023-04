Nei giorni scorsi ci siamo trovati molto spesso a parlare di Google Pixel Fold, che rappresenta il primo tentativo di Google di affacciarsi nel settore degli smartphone pieghevoli. Il dispositivo dovrebbe fare la sua comparsa ufficiale in occasione del keynote di apertura del Google I/O 2023 fissato per il prossimo 10 maggio, contestualmente al tanto chiacchierato Google Pixel 7a, il nuovo smartphone di fascia media che andrà a sostituire in tutto e per tutto il Google Pixel 6a.

Nuovi dettagli sulla batteria di Google Pixel Fold

Oggi mettiamo da parte Pixel 7a e ci concentriamo sul primo pieghevole della casa di Mountain View del quale si sa ormai quasi tutto. Dopo avervi presentato i render trapelati e il primo hands-on che mostrano il dispositivo nella sua interezza anche dal vivo, torniamo a parlare delle presunte specifiche tecniche. Proprio su questo aspetto, in queste ore sono stati rilasciati nuovi leak su Twitter da fonti affidabilissime che rivelano in tutto e per tutto le specifiche tecniche nella sua totalità. Queste nuove indiscrezioni non fanno altro che confermare in buona parte quanto detto nei giorni scorsi anche se, spulciando per bene le informazioni, si possono scovare nuovi dettagli che vanno a smentire alcuni punti rimarcati precedentemente. Dato il lancio ormai imminente, è lecito pensare che queste nuove informazioni siano più precise e affidabili, grazie anche alla completezza delle stesse. Mai come in questo caso siamo di fronte a una mole di specifiche così dettagliata e precisa; d’altronde il lancio è davvero vicinissimo. Ma partiamo con ordine e vediamo quali caratteristiche possiamo aspettarci dal pieghevole di casa Google in vista del lancio ufficiale.

Stando a quanto è emerso in queste ore, uno dei dati più controversi del prossimo Pixel Fold riguarda la batteria. Se qualche giorno fa vi abbiamo parlato di una possibile capacità della batteria di 4.400 mAh, questo nuovo leak suggerisce una maggiore capienza, che arriverebbe a 4.821 mAh, con una velocità di ricarica cablata di 30 W. Sebbene si tratti di un dato incoraggiante rispetto a quanto visto precedentemente, il dato in sé non è straordinario e si poteva fare certamente di più. A tal proposito è doveroso fare una considerazione, in modo da valutare tutti gli aspetti nella loro interezza e complessità: considerando la complessità dell’architettura interna di un pieghevole, il dato è da ritenersi comunque soddisfacente, se si tiene anche conto che il principale rivale del Pixel Fold, il Galaxy Z Fold4 di Samsung (che verrà sostituito a breve da Galaxy Z Fold5), si ferma a 4.400 mAh. A deludere in modo più marcato è la velocità di ricarica che, come detto, si fermerebbe a 30 W: in questo caso non ci sono particolari scusanti, tenendo in considerazione che ormai la tecnologia è andata avanti a passo sostenuto e siamo in grado di beneficiare di velocità ben superiori a quella scelta per questo dispositivo. Per una ricarica completa del dispositivo bisognerà attendere molto probabilmente ben più di un’ora. Su questo aspetto non c’è molto altro da dire, quindi passiamo oltre e analizziamo il resto delle specifiche.

Passiamo ora ai display, il vero pezzo forte del dispositivo. Diversamente dal discorso fatto per la batteria, gli ultimi leak vanno sostanzialmente a confermare quanto detto precedentemente; queste nuove informazioni possono ritenersi dunque una conferma aggiuntiva, seppur ufficiosa, delle reali caratteristiche del pieghevole. Il pannello frontale avrà una diagonale da 5.8 pollici con un rapporto di aspetto 17,4:9 e una risoluzione di 1080 x 2092 pixel; ovviamente non può non mancare la frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Per quanto riguarda il display pieghevole interno, dovrebbe trattarsi di un pannello OLED da 7.6 pollici con un rapporto di aspetto 6:5 e una risoluzione di 2208 x 1840 con uno strato protettivo in plastica che dovrebbe garantire una maggiore resistenza. Anche in questo caso non manca il refresh rate di 120 Hz.

Niente di nuovo anche per il cuore pulsante del dispositivo. Sembra essere ormai più che confermata la presenza del Google Tensor G2, stesso SoC proprietario già visto sui top di gamma Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro presentati sul finire dello scorso anno. Non poteva che essere altrimenti, vista la tendenza sempre più marcata e ormai del tutto evidente di Big G di puntare su chipset in house progettati per sposarsi perfettamente con il software stock di Android. Ad affiancare il chip ci sarebbero 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione.

Tutto confermato anche per quanto riguarda il comparto fotografico, che conterebbe su tre sensori di cui il principale da 48 megapixel con apertura f/1.7, un teleobiettivo da 10,8 megapixel con apertura f/3.05 e un sensore ultra-grandangolare con la stessa risoluzione del teleobiettivo ma con un’apertura di f/2.2. Nessuna novità anche per le due fotocamere anteriori, che sarebbero affidate a un sensore da 9,5 megapixel e un altro dedicato alla fotocamera anteriore interna da 8 megapixel.

Le specifiche complete di Google Pixel Fold

Come per chipset e comparto fotografico, il resto delle specifiche è in gran parte confermato, il che avvalorerebbe ancor di più l’attendibilità dei rumor presentati nei giorni scorsi. Per una più semplice e dettagliata consultazione, di seguito elenchiamo le specifiche complete aggiornate alle ultime informazioni disponibili in nostro possesso.

Dimensioni: 139,7 x 79.5 x 12.1 mm (da chiuso) 139.7 x 158.7 x 5.8 mm (da aperto)

Peso: 283 grammi

Materiali: vetro (fronte e retro), plastica (interno), alluminio (frame laterale)

(fronte e retro), (interno), (frame laterale) Certificazione: IPX8 (resistenza all’acqua)

(resistenza all’acqua) Display esterno: OLED da 5,8″ FHD+ (1080 x 2092 pixel, in 17,4:9) e refresh rate a 120 Hz

da (1080 x 2092 pixel, in 17,4:9) e refresh rate a Display interno: Foldable OLED da 7,6″ con risoluzione 2240 x 1840 pixel (in 6:5) e refresh rate a 120 Hz

da con risoluzione (in 6:5) e refresh rate a SoC: Google Tensor G2 (5 nm “5LPP”) con CPU octa-core, GPU ARM Mali-G710 MP7 e Security chip Titan M2

(5 nm “5LPP”) con CPU octa-core, GPU e Security chip Memoria RAM: 12 GB (LPDDR5)

(LPDDR5) Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB (UFS 3.1)

o (UFS 3.1) Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale da 1/2″ con risoluzione 48 MP , pixel da 0,8 μm , apertura f/1.7 Sensore tele da 1/3,1″ con risoluzione 10,8 MP , pixel da 1,22 μm , apertura f/3.05 per lo zoom ottico 5x (zoom digitale fino al 20x) Sensore ultra-grandangolare da 1/3″ con risoluzione 10,8 MP , pixel da 1,25 μm , apertura f/2.2 e angolo di visione a 121°

con flash LED Fotocamera anteriore: Sensore da 9,5 MP con pixel da 1,22 μm , apertura f/2.2 e fuoco fisso (esterna) Sensore da 8 MP con pixel da 1,12 μm , apertura f/2.0 e fuoco fisso

Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM (Nano-SIM + eSIM), 5G /4G/3G/2G

(Nano-SIM + eSIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6E (802.11 ax, tri-band), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE, aptX HD), GPS (dual-band), NFC , USB Type-C 3.2 , UWB (Ultra Wideband)

(802.11 ax, tri-band), (A2DP, LE, aptX HD), (dual-band), , , (Ultra Wideband) Sensori: accelerometro , giroscopio , prossimità , bussola , barometro

, , , , Lettore delle impronte digitali: si

Batteria: Li-Po con capacità di 4.821 mAh Ricarica rapida cablata e wireless a 30 W Autonomia da 24 ore di utilizzo (fino a 72 ore in modalità di risparmio energetico)

con capacità di Sistema operativo: Android 13 QPR3 VPN di Google One inclusa



Senza dilungarci oltre, per ulteriori dettagli relativi al probabile prezzo di vendita vi rimandiamo a questo nostro articolo che spiega in dettaglio la situazione mettendo insieme vari rumor circolati fino ad ora.

