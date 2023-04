Google Pixel Fold è uno dei dispositivi più attesi dai fan del colosso di Mountain View, si tratta del primo smartphone pieghevole dell’azienda la cui presentazione è attesa in occasione dell’annuale evento Google I/O fissato per il 10 maggio; è già da parecchio tempo che circolano informazioni sul dispositivo in questione, di recente per esempio abbiamo potuto ammirare lo smartphone in un breve video dal vivo, così come abbiamo potuto sbirciare buona parte delle presunte caratteristiche tecniche.

Oggi ci concentriamo sul design dello smartphone pieghevole di Google, grazie ad Evan Blass che ha condiviso su Twitter quelli che sembrano essere render ufficiali, possiamo dare uno sguardo più approfondito all’estetica del prossimo Pixel Fold.

Ecco come sarà Google Pixel Fold, il primo smartphone pieghevole dell’azienda

Partiamo subito con il dire che non ci sono informazioni precise al riguardo ma, facendo un paragone con la qualità dei render precedentemente trapelati, le nuove immagini condivise hanno tutta l’aria di essere dei render ufficiali, probabilmente destinati a scopi di marketing.

Le immagini che potete ammirare nella galleria qui sotto ritraggono Pixel Fold in due posizioni, la prima ci mostra lo smartphone da chiuso mettendo in evidenza il display esterno, mentre la seconda ci fa vedere come si presenta il dispositivo da aperto, permettendoci uno sguardo più approfondito della parte posteriore.

Guardando la prima immagine possiamo avere una panoramica del dispositivo, del display esterno e della cerniera, ma quella più interessante è sicuramente la seconda immagine; concentrandoci su quest’ultima infatti possiamo notare meglio come gli angoli del display esterno siano stondati e come la cerniera sembri alquanto snella. Al momento non abbiamo modo di conoscere le esatte dimensioni dello smartphone, anche se secondo alcune indiscrezioni Pixel Fold dovrebbe misurare 139,7 mm x 78,74 mm x 12,7 mm da chiuso.

Un’altra cosa che possiamo notare è la somiglianza della parte posteriore del dispositivo con quella degli smartphone della serie Pixel 7, anche se con alcune differenze: la camera bar infatti, a differenza di quanto accade sugli smartphone appena citati, non va da un bordo all’altro dello smartphone, ma crea una sorta di isola. Al contempo abbiamo modo di intravedere una delle colorazioni in cui sarà disponibile Pixel Fold, probabilmente Obsidian.

Per il resto rimaniamo con le informazioni che già avevamo grazie alle precedenti fughe di notizie, secondo le quali il primo pieghevole di Google sarà mosso dal processore proprietario Tensor G2 (forse più prestante di quello utilizzato sui Pixel 7) coadiuvato da 12 GB di RAM LPDDR5 e tagli di archiviazione interna UFS 3.1 da 256 GB o 512 GB. Per quanto riguarda i display dovrebbero essere stati utilizzati due pannelli OLED, rispettivamente con diagonale da 5,8 pollici e risoluzione di 2092 x 1080 l’esterno e diagonale da 7,6 pollici con risoluzione di 2208 x 1840 per l’esterno, entrambi con frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Per quel che concerne il comparto fotografico Google Pixel Fold dovrebbe vantare tre fotocamere posteriori, nello specifico un sensore principale da 48 MP con apertura f/1.7, un teleobiettivo da 10.8 MP con zoom ottico 5x e un’apertura di f/3.05 e un ultrawide da 10.8 MP con apertura f/2.2; anteriormente invece troverebbe posto sul display esterno una fotocamera da 9,5 MP con apertura f/2.2, mentre sul display interno un sensore da 8 MP con apertura f/2.0.

Se quelle appena elencate sono dunque le specifiche tecniche chiave, a grandi linee, di seguito riportiamo la presunta scheda tecnica completa in base a tutti i rumor attualmente a disposizione:

Dimensioni: 139,7 x 78,74 x 12,7 mm (da chiuso)

x x (da chiuso) Peso: 283 grammi

Materiali: vetro (fronte e retro), plastica (interno), alluminio (frame laterale)

(fronte e retro), (interno), (frame laterale) Certificazione: IPX8 (resistenza all’acqua)

(resistenza all’acqua) Display esterno: OLED da 5,8″ FHD+ (1080 x 2092 pixel, in 17,4:9) e refresh rate a 120 Hz

da (1080 x 2092 pixel, in 17,4:9) e refresh rate a Display interno: Foldable OLED da 7,6″ con risoluzione 2240 x 1840 pixel (in 6:5) e refresh rate a 120 Hz

da con risoluzione (in 6:5) e refresh rate a SoC: Google Tensor G2 (5 nm “5LPP”) con CPU octa-core, GPU ARM Mali-G710 MP7 e Security chip Titan M2

(5 nm “5LPP”) con CPU octa-core, GPU e Security chip Memoria RAM: 12 GB (LPDDR5)

(LPDDR5) Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB (UFS 3.1)

o (UFS 3.1) Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale da 1/2″ con risoluzione 48 MP , pixel da 0,8 μm , apertura f/1.7 Sensore tele da 1/3,1″ con risoluzione 10,8 MP , pixel da 1,22 μm , apertura f/3.05 per lo zoom ottico 5x (zoom digitale fino al 20x) Sensore ultra-grandangolare da 1/3″ con risoluzione 10,8 MP , pixel da 1,25 μm , apertura f/2.2 e angolo di visione a 121°

con flash LED Fotocamera anteriore: Sensore da 9,5 MP con pixel da 1,22 μm , apertura f/2.2 e fuoco fisso (esterna) Sensore da 8 MP con pixel da 1,12 μm , apertura f/2.0 e fuoco fisso

Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM (Nano-SIM + eSIM), 5G /4G/3G/2G

(Nano-SIM + eSIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6E (802.11 ax, tri-band), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE, aptX HD), GPS (dual-band), NFC , USB Type-C 3.2 , UWB (Ultra Wideband)

(802.11 ax, tri-band), (A2DP, LE, aptX HD), (dual-band), , , (Ultra Wideband) Sensori: accelerometro , giroscopio , prossimità , bussola , barometro

, , , , Lettore delle impronte digitali: si

Batteria: Li-Po con capacità superiore a 4400 mAh Ricarica rapida cablata e wireless a 23 W Autonomia da 24 ore di utilizzo (fino a 72 ore in modalità di risparmio energetico)

con capacità superiore a Sistema operativo: Android 13 QPR3 VPN di Google One inclusa



Infine per quanto riguarda i prezzi, lo smartphone dovrebbe costare 1.799 dollari nella versione da 256 GB e 1.919 dollari per la variante con 512 GB di memoria interna; in entrambi i casi sembra che in fase di lancio Pixel Fold beneficerà di una promozione che prevede per chi lo acquista un Google Pixel Watch in omaggio.

Non ci resta che attendere il 10 maggio per scoprire tutto sul primo smartphone pieghevole di Big G, oppure qualche nuova indiscrezione che ci farà compagnia nell’attesa.

