Terminato il ponte del 25 aprile è tempo di aggiornare diversi smartphone Android, accogliendo novità più o meno importanti: abbiamo Samsung che aggiorna Galaxy A52s 5G e Galaxy A52 4G con le ultime patch di sicurezza, OnePlus che segue a ruota per OnePlus Nord 2 5G e OnePlus Nord CE 3 Lite 5G (il primo riceve anche Android 13 in India), e due importanti update per Nokia G21 e Nokia G11 Plus, che accolgono Android 13. Facciamo un po’ d’ordine e scopriamo insieme tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A52s 5G e Galaxy A52 4G

Iniziamo da Samsung, che sta rilasciando in questi giorni in Italia nuovi aggiornamenti per Galaxy A52s 5G e Galaxy A52 4G. Per ora Galaxy A52 5G deve attendere, ma siamo sicuri che la situazione si sbloccherà nel giro di qualche giorno al massimo. I due smartphone Android stanno accogliendo rispettivamente i firmware A528BXXU3EWC6 e A525FXXS5DWD1 con le patch di sicurezza di aprile 2023.

Queste ultime, come abbiamo visto, integrano la correzione ad alcune decine di vulnerabilità scoperte di recente, alcune delle quali di livello critico. Come avrete notato se ci seguite, diversi smartphone Samsung Galaxy hanno ricevuto un’interessante novità insieme alle suddette patch, ossia la funzione Image Clipper che abbiamo conosciuto con la serie Galaxy S23. Dopo l’avvistamento su Galaxy A53 5G ci saremmo aspettati di vedere la stessa novità sulla serie Galaxy A52, ma purtroppo niente da fare, almeno per il momento. Non è infatti da escludere che la funzione possa essere introdotta nelle prossime settimane.

Novità aggiornamenti OnePlus Nord 2 5G e OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

Passiamo a OnePlus perché sono in distribuzione novità interessanti per due smartphone, OnePlus Nord 2 5G e OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. A distanza di circa un mese e mezzo dal rilascio della beta, Android 13 inizia a farsi vedere in versione stabile con OxygenOS 13 partire dall’India con il firmware DN2101_11.F.22, anche nella variante PAC-MAN Edition. Il changelog, pubblicato nella community ufficiale, è lo stesso visto a marzo, con Aquamorphic Design, nuovi widget, UI rinnovata, ottimizzazioni varie, miglioramenti per la personalizzazione e la sicurezza e tanto altro.

Aggiornamento in distribuzione anche per OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, smartphone presentato proprio all’inizio di questo mese. In rollout in Europa c’è la OxygenOS 13.1.0.520, che porta con sé le patch di sicurezza di aprile 2023 e qualche altro miglioramento. Più precisamente, il changelog pubblicato in un post all’interno della community ufficiale è il seguente:

integrate le patch di sicurezza di aprile 2023 per migliorare la sicurezza del sistema

migliorata l’esperienza utente con lo sblocco tramite impronte digitali

migliorata la stabilità generale del sistema

migliorata la stabilità e allargata la compatibilità delle connessioni di rete

migliorate le prestazioni fotografiche per una migliore esperienza utente

Come sempre, la distribuzione via OTA avviene gradualmente, dunque non preoccupatevi se non avete ancora ricevuto l’aggiornamento.

Novità aggiornamenti Android 13 per Nokia G21 e Nokia G11 Plus

A qualche mese di distanza dal rilascio di Android 12, è in distribuzione un altro major update per Nokia G21: stavolta si tratta di Android 13, con la versione V3.430 in rollout a partire dall’India. Il download richiesto è di poco più di 2 GB e comprende le patch di sicurezza di aprile 2023. Update simile per Nokia G11 Plus, che sta accogliendo Android 13 e le ultime patch di sicurezza, sempre a partire dall’India. Il peso è in questo caso di circa 2,4 GB.

Le novità sono parecchie e includono un rinnovamento generale del sistema, con modifiche alle icone, alla UI, alle cartelle, all’app Fotocamera e passi avanti dal punto di vista dei permessi, della privacy e della sicurezza. La distribuzione dei due aggiornamenti dovrebbe raggiungere gli altri mercati nel giro di qualche giorno.

Come aggiornare Samsung Galaxy A52s 5G, Galaxy A52 4G, OnePlus Nord 2 5G, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, Nokia G21 e Nokia G11 Plus

Non tutti gli aggiornamenti descritti qui sopra potrebbero essere arrivati via OTA nel nostro Paese, ma potete comunque fare un tentativo attraverso le impostazioni di sistema. Per aggiornare Samsung Galaxy A52s 5G e Galaxy A52 4G potete seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Per cercare novità su OnePlus Nord 2 5G e OnePlus Nord CE 3 Lite 5G potete andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“, mentre su Nokia G21 e Nokia G11 Plus potete andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

