Poteva passare una giornata senza nuovi aggiornamenti per gli smartphone Android? Ovviamente no, e quest’oggi abbiamo novità per quanto riguarda i programmi beta di Android 13 per Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra e OnePlus 10T 5G, ma anche il debutto di Funtouch OS 13 su Vivo X80 Pro e di Android 12 su Nokia G21. Procediamo con ordine e scopriamo tutte le novità.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra

Iniziamo da Samsung, che porta nuove beta della One UI 5 e di Android 13 su Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra. Il pieghevole aveva ricevuto la prima versione di test un paio di settimane fa, ma a partire dalla Corea del Sud è già in distribuzione la terza beta con firmware ZVJF: tra le novità la soluzione a problemi con l’audio mentre si passa all’uscita audio con le Galaxy Buds, ai problemi con Talkback, con gli sfondi (che potevano apparire più piccoli durante l’applicazione di un tema), con le gesture di swipe, con l’autofocus e non solo. Insomma, tutti bugfix molto utili che avvicinano lo smartphone al rilascio della versione stabile, previsto entro il mese di novembre 2022.

Per la serie Samsung Galaxy Note 20 è in distribuzione a partire dalla Corea del Sud la seconda beta della One UI 5 basata su Android 13, con il firmware ZVJE. Anche qui troviamo tanti bugfix che riguardano la memoria, alcune app specifiche (come Netflix e TeamViewer), la schermata di blocco, la modalità Notte e la ricarica rapida. Anche il rilascio della versione stabile per Note 20 e Note 20 Ultra è previsto entro il mese di novembre 2022.

Novità aggiornamento OnePlus 10T 5G

Dopo una fase di beta test chiusa, è arrivato il momento della OxygenOS 13 Open Beta per OnePlus 10T 5G, ovviamente basata su Android 13. La prima versione di test è disponibile a partire dall’India e porta tante novità a bordo dello smartphone: abbiamo l’Aquamorphic Design per l’interfaccia, tante ottimizzazioni e tutti i cambiamenti che abbiamo avuto modo di conoscere in queste settimane (iniziando da OnePlus 10 Pro).

Il produttore cinese ha specificato alcuni problemi già noti con questa release: si potrebbe incorrere in sfondi sfocati sulla schermata di blocco, problemi con l’indicazione della ricarica nella schermata di blocco e con la funzione Expansion nella Movie Mode della fotocamera. Trattandosi della prima Open Beta potrebbero esserci alcuni altri problemi di stabilità, e per questo sarebbe consigliabile un bel backup dei dati prima dell’installazione.

Per il momento la distribuzione riguarda solamente il mercato indiano, come dimostra il post sul forum ufficiale.

Novità aggiornamento ad Android 13 per Vivo X80 Pro

Restiamo su Android 13, ma questa volta per una versione stabile: Vivo X80 Pro inizia ad aggiornarsi alla più recente release del robottino con Funtouch OS 13, la nuova versione dell’interfaccia presentata ufficialmente giusto un paio di giorni fa. La tabella di marcia parlava di inizio novembre per lo smartphone, ma evidentemente l’azienda ha deciso di partire con un po’ di anticipo.

L’aggiornamento è incentrato sulle opzioni di personalizzazione del sistema, ma anche su una maggiore attenzione a privacy e sicurezza. I temi dinamici di Android 13 si adeguano al Material You e consentono di modificare le icone, l’interfaccia utente, le app integrate, i quick settings e non solo. In più vengono introdotti la funzione di pinning integrata nelle app, pensata per aiutare gli utenti a tenere i propri dati sensibili al sicuro, il nuovo iManager per monitorare l’uso delle app e gestire al meglio le risorse del dispositivo, miglioramenti per il comparto fotografico, per il pannello meteo (con il valore dell’indice AQI per la qualità dell’aria) e per l’accessibilità.

La distribuzione di Android 13 avviene in modo graduale, dunque ci vorrà qualche giorno per arrivare a bordo di tutti i Vivo X80 Pro.

Novità aggiornamento ad Android 12 per Nokia G21

Chiudiamo con Nokia G21, che sta finalmente ricevendo l’aggiornamento ad Android 12. HMD Global ha rilasciato l’atteso update, dal peso di circa 2,3 GB, a partire da alcuni Paesi, che includono Cina, Germania, Russia, Singapore, Emirati Arabi Uniti e Malesia: piano piano la distribuzione arriverà a toccare tutti gli smartphone sparsi per il mondo.

Il nuovo firmware integra le patch di sicurezza di settembre 2022 e le tante novità di Android 12, che includono gli indicatori durante l’uso di microfono e fotocamera, la Privacy Dashboard, il Material You con temi dinamici e non solo. Per lo smartphone, arrivato sul mercato a febbraio con Android 11, si tratta del primo major update: in base alle promesse del produttore, in futuro dovrebbe accogliere anche Android 13.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, OnePlus 10T 5G, Vivo X80 Pro e Nokia G21

Per aggiornare Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra dovete essere iscritti al programma beta ufficiale, purtroppo non disponibile in Italia. Nel caso ci seguiate da Paesi aderenti e abbiate già effettuato l’iscrizione tramite Samsung Members, dovete semplicemente cercare update via OTA seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. La versione beta della OxygenOS 13 per OnePlus 10T 5G è disponibile al momento solo in India, ma vi consigliamo di tenere d’occhio il forum ufficiale per gli sviluppi.

Per aggiornare Vivo X80 Pro e Nokia G21 rispettivamente ad Android 13 e 12 potete passare dal menu dedicato all’interno delle impostazioni: la distribuzione via OTA dovrebbe raggiungere tutti gli smartphone nel giro di qualche giorno.

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy Z Flip 4