Il OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è uno smartphone Android di fascia media presentato ufficialmente lo scorso 4 aprile dal produttore cinese e da oggi disponibile all’acquisto sul mercato italiano.

Per l’occasione, OnePlus ha lanciato una promozione sul proprio store ufficiale; inoltre, tra sette giorni si apriranno i pre-ordini per il primo tablet Android del produttore cinese: scopriamo i dettagli della promo lancio dello smartphone e i benefici di cui potranno godere coloro che pre-ordineranno OnePlus Pad.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è disponibile in Italia in promo lancio

Il OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è disponibile ufficialmente da oggi (21 aprile 2023) in Italia, a due settimane di distanza dall’apertura dei pre-ordini.

Si tratta di uno smartphone di fascia media che rinnova in parte il predecessore OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, soprattutto per quanto concerne l’estetica, profondamente rivista, e il comparto fotografico, dove guadagna il sensore principale da 108 megapixel. Per il resto, è plasmato attorno all’affidabile (ma non più di primo pelo) Snapdragon 695 5G di Qualcomm che, unito a una batteria da 5000 mAh, promette un’autonomia davvero notevole.

Il prezzo di listino dello smartphone è pari a 329,00 euro per la sola versione con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione ma, con l’inizio delle vendite, il produttore cinese propone una interessante promo lancio sul proprio sito ufficiale.

OnePlus Sandstone Bumper Case in bundle (dal 21 aprile al 20 maggio)

Acquistando lo smartphone sul sito ufficiale dal 21 aprile al 20 maggio, è possibile ricevere in omaggio la cover OnePlus Sandstone Bumper Case (valore commerciale di 19,99 euro).

Acquistando lo smartphone sul sito ufficiale dal 21 aprile al 20 maggio, è possibile ricevere in omaggio la cover (valore commerciale di 19,99 euro). Permuta e sconto studenti

È possibile dare in permuta il proprio vecchio smartphone che potrà essere valutato fino a 220 euro. Inoltre, grazie allo “sconto studenti” è possibile risparmiare il 5% (16,45 euro) sul prezzo di listino.

È possibile dare in permuta il proprio vecchio smartphone che potrà essere valutato fino a 220 euro. Inoltre, grazie allo “sconto studenti” è possibile risparmiare il 5% (16,45 euro) sul prezzo di listino. Offerta in bundle

Possibilità di usufruire del 20% di sconto sulle cuffie OnePlus Nord Buds 2 (valore commerciale pari a 69 euro)

Possibilità di usufruire del 20% di sconto sulle cuffie (valore commerciale pari a 69 euro) Due mesi di YouTube Premium in regalo

Acquista OnePlus Nord CE 3 Lite 5G sul sito ufficiale di OnePlus

Scheda tecnica completa del OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G.

Dimensioni: 165,5 x 76,0 x 8,3 mm

x x Peso: 195 grammi

Materiali: plastica (retro e frame laterale), vetro (parte frontale)

(retro e frame laterale), (parte frontale) Display: IPS LCD da 6,72” FHD+ (1080 x 2400 pixel, in 20:9) Frequenza di aggiornamento: adattiva , fino a 120 Hz (30/48/50/60/90/120) Frequenza di campionamento del tocco: 240 Hz Luminosità tipica: 550 nit Luminosità di picco: 680 nit Protezione: Corning Gorilla Glass

da (1080 x 2400 pixel, in 20:9) SoC: Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 619

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 GB (LPDDR4x) + 8 GB di RAM virtuale

(LPDDR4x) + 8 GB di RAM virtuale Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 2.2), espandibile tramite microSD (fino a 1 TB)

(UFS 2.2), espandibile tramite microSD (fino a 1 TB) Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale Samsung HM6 da 1/1,67” con risoluzione 108 MP , pixel da 0,64 μm , apertura f/1.75 , PDAF e EIS , zoom digitale 6x Sensore macro da 2 MP (f/2.4) Sensore per la profondità di campo da 2 MP (f/2.4) Registrazione video: fino a 1080p a 30 fps

con flash LED Fotocamera anteriore: sensore grandangolare da 16 MP (f/2.0)

(f/2.0) Audio: stereo (doppio speaker), jack audio da 3,5 mm

(doppio speaker), Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM o Nano-SIM + microSD), 5G NR (SA + NSA)/4G/3G/2G

(due Nano-SIM o Nano-SIM + microSD), (SA + NSA)/4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac, dual-band), Bluetooth 5.1 (A2DP, LE), NFC , GPS , USB Type-C 2.0

(802.11 ac, dual-band), (A2DP, LE), , , Sensori: accelerometro , bussola elettronica , giroscopio , luminosità ambientale , prossimità

, , , , Lettore delle impronte digitali: montato lateralmente

Batteria: LiPo da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata SUPERVOOC a 67 W

da con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: OxygenOS 13.1 basata su Android 13

Previous Next Fullscreen

Tra 7 giorni aprono i pre-ordini (con promo lancio) per il primo tablet OnePlus

OnePlus Pad è il primo tablet Android del produttore cinese, presentato ufficialmente lo scorso 7 febbraio ma non ancora disponibile all’acquisto.

Manca però sempre meno all’arrivo sul mercato italiano di questo tablet Android: come anticipato a più riprese, tra sette giorni (il 28 aprile 2023), OnePlus aprirà ufficialmente i pre-ordini per il dispositivo sul proprio store ufficiale (anche se il produttore cinese non ha ancora comunicato il prezzo di listino ufficiale).

Chi deciderà di pre-ordinare OnePlus Pad, nell’unica colorazione disponibile (Halo Green) e nell’unica configurazione di memorie (8+128 GB) sullo store ufficiale, potrà beneficiare di una interessante promo lancio:

OnePlus Sandstone Bumper Case in bundle (dal 28 aprile al 17 maggio)

Pre-ordinando il tablet sul sito ufficiale dal 28 aprile al 17 maggio, è possibile ricevere in omaggio un accessorio a scelta tra la cover OnePlus Folio Case (valore commerciale pari a 59 euro) e il caricabatterie OnePlus SUPERVOOC 80W Adapter (valore commerciale pari a 39,99 euro).

Pre-ordinando il tablet sul sito ufficiale dal 28 aprile al 17 maggio, è possibile ricevere in omaggio un accessorio a scelta tra la cover (valore commerciale pari a 59 euro) e il caricabatterie (valore commerciale pari a 39,99 euro). Permuta

È possibile dare in permuta il proprio vecchio dispositivo che potrà essere valutato fino a 30 euro.

È possibile dare in permuta il proprio vecchio dispositivo che potrà essere valutato fino a 30 euro. Offerte in bundle

Possibilità di usufruire del 30% di sconto sull’acquisto della nuova OnePlus Stylo (il pennino presentato con il tablet), della OnePlus Folio Case , della OnePlus Magnetic Keyboard (una cover con tastiera) e sulle cuffie OnePlus Buds Pro 2 (valore commerciale pari a 179 euro); in alternativa, è possibile usufruire del 20% di sconto sulle cuffie OnePlus Nord Buds 2 .

Possibilità di usufruire del 30% di sconto sull’acquisto della nuova (il pennino presentato con il tablet), della , della (una cover con tastiera) e sulle cuffie (valore commerciale pari a 179 euro); in alternativa, è possibile usufruire del 20% di sconto sulle cuffie . 6 mesi del piano da 100 GB di Google One in omaggio

Pre-ordina OnePlus Pad sul sito ufficiale di OnePlus

Scheda tecnica completa di OnePlus Pad

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo OnePlus Pad.

Dimensioni: 258,03 x 189,41 x 6,54 mm

x x Peso: 552 grammi

Display: IPS LCD da 11,61” con risoluzione 2,8K (2800 x 2000 pixel, in 7:5) Frequenza di aggiornamento: variabile tra 60 e 144 Hz Frequenza di campionamento del tocco: 120 o 144 Hz Luminosità tipica: 500 nit Supporto a HDR10+ e Dolby Vision

da con risoluzione (2800 x 2000 pixel, in 7:5) SoC: MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G710 MC10

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 GB (LPDDR5)



(LPDDR5) Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 3.1)

(UFS 3.1) Fotocamera posteriore singola con flash LED: Sensore grandangolare da 13 MP con EIS

con flash LED: Fotocamera anteriore: sensore da 8 MP con EIS

con EIS Audio: stereo (tecnologia Omnibearing Sound Field), Dolby Atmos

(tecnologia Omnibearing Sound Field), Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.3 , USB Type-C

(802.11 ax), , Sensori: sblocco facciale , accelerometro , giroscopio , prossimità , temperatura colore

, , , , Altre funzionalità: supporto alla penna (OnePlus Stylo)

(OnePlus Stylo) Batteria: unità da 9510 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 67 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: OxygenOS 13.1 basata su Android 13

basata su Android 13 Contenuto confezione di vendita: OnePlus Pad Cavo Type-C Manualistica rapida



Previous Next Fullscreen

Ricordiamo, infine, che sullo store ufficiale di OnePlus è possibile usufruire della spedizione gratuita (per ordini superiori a 100 euro) e del pagamento in tre rate (senza interessi) con Klarna o PayPal.

Acquista OnePlus Nord CE 3 Lite 5G sul sito ufficiale di OnePlus

Pre-ordina OnePlus Pad sul sito ufficiale di OnePlus

Potrebbero interessarti anche: Migliori smartphone OnePlus: ecco quali scegliere in questo mese e I migliori tablet Android: ecco la classifica di questo mese