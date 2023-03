Lo scorso anno il team di sviluppatori di Google ha dato il via a dei test relativi ad una nuova interfaccia per la schermata delle chiamate dell’applicazione Google Telefono.

Ebbene, pare che il periodo dei test sia giunto al termine e che questa nuova interfaccia sia pronta per essere messa a disposizione di tutti gli utenti che usano Google Telefono per gestire le chiamate sullo smartphone.

Ecco come cambia l’interfaccia di Google Telefono

Invece di pulsanti e altri controlli posizionati al centro dello schermo, la nuova schermata di chiamata pensata dal team di Google utilizza un foglio inferiore, che presenta in basso il tasto per terminare la telefonata e, sopra di esso, delle comode scorciatoie per il tastierino alfanumerico, per silenziare il microfono e per attivare il vivavoce.

Accanto a queste tre scorciatoie, all’estrema destra, è presente un ulteriore tasto, chiamato “Altro”, che consente di avere accesso ad ulteriori funzionalità, ossia la possibilità di mettere in attesa la chiamata, di avviare una videochiamata e di effettuare un’altra chiamata.

La metà superiore dello schermo con l’immagine del profilo e il nome del contatto rimane invariata mentre nel complesso tutta la schermata presenta gli elementi del linguaggio di design Material You.

A seguire la vecchia interfaccia di Google Telefono (primo screenshot) e quella nuova (gli altri tre):

Inoltre sempre più utenti visualizzano durante la chiamata la nuova icona a forma di pillola in alto a sinistra nella barra di stato:

Stando a quanto è possibile apprendere, tali novità sono state implementate dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View con un aggiornamento lato server (pare sia richiesta almeno la versione 98 dell’app) e non sono ancora diponibili per tutti gli utenti.

Potete scaricare le ultime versioni disponibili di Google Telefono per Android da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: