Nella parte centrale del mese di settembre, quella che sancisce la fine della bella stagione e l’inizio della stagione autunnale, il colosso dell’e-commerce AliExpress torna sugli scudi con una nuova e interessantissima promozione della durata di una settimana chiamata Promozione autunnale – Fino al 60% di sconto.

Questa promozione, attiva dalla mezzanotte di lunedì 14 settembre 2026 alle 23:59 di domenica 20 settembre 2026, prevede sconti fino al 60% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati, quindi conviene cercare di essere veloci! Andiamo a scoprire tutti i dettagli della promozione.

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Parte la nuova promo targata AliExpress nel cuore di settembre

Già dalla mezzanotte di lunedì 14 settembre 2026 e fino alle 23:59 di domenica 20 settembre 2026, sul portale di AliExpress è disponibile un’interessantissima campagna promozionale, messa in piedi dall’e-commerce cinese per celebrare l’arrivo della nuova stagione, chiamata Promozione autunnale – Fino al 60% di sconto.

Come suggerito già dal nome, la promozione prevede sconti fino al 60% su tantissimi di prodotti (inclusi svariati smartphone, smartwatch e tablet anche di marchi blasonati), e alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare ulteriormente tra i 2 e i 60 euro sul totale dell’ordine.

Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento, possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale e soprattutto funzionano su prenotazione, pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:

Coupon ITAE2 o TUTTOA2 – per ottenere 2 euro di sconto su un ordine minimo di 18 euro

o – per ottenere su un ordine minimo di 18 euro Coupon ITAE6 o TUTTOA6 – per ottenere 6 euro di sconto su un ordine minimo di 45 euro

o – per ottenere su un ordine minimo di 45 euro Coupon ITAE12 o TUTTOA12 – per ottenere 11 euro di sconto su un ordine minimo di 89 euro

o – per ottenere su un ordine minimo di 89 euro Coupon ITAE20 o TUTTOA20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 159 euro

o – per ottenere su un ordine minimo di 159 euro Coupon ITAE30 o TUTTOA30 – per ottenere 30 euro di sconto su un ordine minimo di 239 euro

o – per ottenere su un ordine minimo di 239 euro Coupon ITAE45 o TUTTOA45 – per ottenere 45 euro di sconto su un ordine minimo di 355 euro

o – per ottenere su un ordine minimo di 355 euro Coupon ITAE60 o TUTTOA60 – per ottenere 60 euro di sconto su un ordine minimo di 479 euro

Termini e condizioni della “Promozione autunnale – Fino al 60% di sconto”

AliExpress informa che la promozione Promozione autunnale – Fino al 60% di sconto, attiva dalla mezzanotte di lunedì 14 settembre 2026 fino alle 23:59 di domenica 20 settembre 2026, prevede alcuni termini e condizioni:

Ogni codice può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

I codici non sono validi per i prodotti virtuali.

I codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.

I codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.

I coupon possono essere applicati ai prodotti della categoria telefoni cellulari.

I vantaggi proseguono sul portale di AliExpress

Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal e Klarna (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.

Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.