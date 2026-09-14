Con la serie Samsung Galaxy S27 il popolare produttore coreano dovrebbe introdurre alcune importanti novità, a partire dall’attesa variante Pro, che dovrebbe essere una sorta di versione Ultra un po’ più piccola e priva di S Pen.

Nelle scorse ore sono arrivati dalla Corea del Sud nuovi dettagli su una delle caratteristiche più importanti della serie Samsung Galaxy S27, ossia quelli che sarebbero i display scelti dal produttore per ciascun modello.

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Le ultime anticipazioni sui display della serie Samsung Galaxy S27

Pare che i Samsung Galaxy S27 Ultra e S27 Pro potranno contare sui nuovi pannelli OLED M16 di Samsung Display e ciò rappresenterebbe un importante upgrade dopo 3 anni di conferma dello stesso schermo di generazione in generazione.

Entrambi gli smartphone dovrebbero avere pannelli con Color Filter-on-Encapsulation (COE) e tecnologia Privacy Display, che dopo l’esordio in Samsung Galaxy S26 Ultra pare destinata a sbarcare anche sull’inedita variante Pro.

I pannelli OLED M16 rappresentano la tecnologia più avanzata in casa Samsung, potendo garantire picchi di luminosità massima più elevati, un miglioramento dell’efficienza energetica, una migliore fedeltà cromatica e una maggiore durata (sono già stati usati su Google Pixel 11 e iPhone 18 Pro).

Samsung dovrebbe utilizzare i pannelli OLED M16 anche su Samsung Galaxy Z Flip9, Galaxy Z Fold9 e Galaxy Z Fold9 Ultra.

Sempre secondo le indiscrezioni, vi sarebbero novità in vista anche per Samsung Galaxy S27 e Galaxy S27+: il colosso coreano, infatti, avrebbe deciso di implementare per tali device pannelli OLED M14 (nella precedente generazione sono usati schermi M13).

Ricordiamo che, sempre secondo le principali indiscrezioni che si sono susseguite sino ad oggi, il modello base dovrebbe avere un display da 6,27 pollici, quello Plus da 6,66 pollici, la versione Pro da 6,47 pollici e la variante Ultra da 6,89 pollici. Il lancio è in programma all’inizio del prossimo anno.