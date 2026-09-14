Se siete alla ricerca di un’applicazione meteo caratterizzata da una grafica curata sin nei minimi particolari, WeatherMaster è una di quelle che dovreste provare.

Si tratta di un’app che sembra avere le carte in regola per conquistare soprattutto coloro che amano il design adottato da Google nei device della gamma Pixel, così come viene messo in risalto dallo stesso sviluppatore.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

WeatherMaster è sbarcata sul Google Play Store

L’applicazione, lanciata lo scorso anno, ha da subito stuzzicato la curiosità di tanti utenti, divenendo piuttosto popolare, ciò grazie al suo design ispirato a Pixel Weather e a varie possibilità di personalizzazione.

Tra le principali caratteristiche di WeatherMaster troviamo un’interfaccia interamente realizzata con il design Material Expressive, i riepiloghi giornalieri, le previsioni su base oraria e giornaliera, diversi comodi widget dinamici (per parametri come l’umidità, la pressione e la visibilità), gli avvisi e la possibilità di scegliere la fonte delle informazioni meteo.

Nel complesso, WeatherMaster si rivela una soluzione che è in grado di bilanciare in modo intelligente l’aspetto giocoso della sua interfaccia con la precisione delle informazioni fornite, evitando fastidiosi sovraccarichi visivi e mantenendo una leggibilità sempre eccellente, il tutto con un’esperienza complessiva piacevole.

Tra le ultime novità introdotte vi sono più fonti per le informazioni meteo, miglioramenti per il layout studiato per i tablet, un tema AMOLED, la risoluzione di alcuni bug riscontrati dagli utenti e vari miglioramenti generali.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate provare WeatherMaster, abbiamo una buona notizia per voi: l’app non è più disponibile soltanto su GitHub ma anche sul Google Play Store, dal quale può essere scaricata gratuitamente attraverso il seguente badge.