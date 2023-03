Redmi Note 12 Pro 5G e Redmi Note 12 Pro+ 5G sono arrivati sul mercato italiano solo da pochi giorni, ma sono già in offerta a prezzi davvero interessanti: i due nuovi smartphone Android hanno subito un crollo repentino di prezzo, anche grazie al coupon Xiaomi del quale vi abbiamo parlato ieri.

Crollo di prezzo per Redmi Note 12 Pro 5G e Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Pro 5G e Redmi Note 12 Pro+ 5G sono stati lanciati insieme ai fratelli “minori” Redmi Note 12 4G e Redmi Note 12 5G circa una settimana fa, a distanza di qualche mese dal debutto cinese della serie. Nonostante Xiaomi abbia pensato ad alcune offerte di lancio per la gamma, queste non si avvicinano agli sconti che potete trovare in queste ore su eBay grazie al coupon XIAOMIDAYS23, valido fino al 12 aprile 2023 su una selezione di prodotti del marchio.

Redmi Note 12 Pro 5G offre un display OLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte digitali integrato, e il SoC MediaTek Dimensity 1080 a 6 nm, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna UFS 2.2 (non espandibile). Il comparto fotografico offre quattro sensori in tutto: sul retro è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP con PDAF e OIS, sensore per gli scatti ultra-grandangolari da 8 MP e sensore da 2 MP per le macro, mentre frontalmente prende posto un sensore da 16 MP con obiettivo integrato tramite foro nello schermo. Lato connettività abbiamo 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, infrarossi, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 67 W.

Redmi Note 12 Pro+ 5G condivide alcuni aspetti col fratello, come lo schermo OLED da 6,67 pollici Full-HD+ a 120 Hz e il chipset MediaTek Dimensity 1080. Cambia soprattutto il comparto fotografico, che vede protagonista la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP con PDAF e OIS, ultra-grandangolare da 8 MP e per le macro da 2 MP. Resta al suo posto la fotocamera anteriore da 16 MP, così come la batteria da 5000 mAh, che stavolta supporta la ricarica rapida fino a 120 W (con cavo). Non ci sono modifiche a livello di connettività, con 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, infrarossi, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C.

Entrambi gli smartphone sono arrivati sul mercato italiano con la MIUI 14, purtroppo ancora basata su Android 12. Confidiamo che Xiaomi rilasci un aggiornamento per rimediare nelle prossime settimane.

Redmi Note 12 Pro 5G viene proposto a un prezzo consigliato di 399,90 euro (8-128 GB) e 449,90 euro (8-256 GB), ma grazie all’offerta disponibile su eBay unita al coupon con extra sconto del 15% potete acquistarlo a rispettivamente 279,65 euro e 299 euro. Vista la differenza di soli 20 euro ci sentiamo di consigliarvi la seconda, dato che non è disponibile lo slot per la microSD.

Redmi Note 12 Pro+ 5G viene proposto in Italia nell’unica configurazione da 8-256 GB al prezzo consigliato di 499,90 euro, ma grazie allo stesso coupon citato più su potete portarvelo a casa a 349 euro. Se siete interessati potete seguire i link qui in basso, ma non dimenticate di digitare il codice sconto XIAOMIDAYS23 nel campo dedicato ai codici promozionali.

Acquista Redmi Note 12 Pro 5G in offerta (8-128 GB)

Acquista Redmi Note 12 Pro 5G in offerta (8-256 GB)

Acquista Redmi Note 12 Pro+ 5G in offerta (8-256 GB)

Leggi anche: Recensione Redmi Note 12 Pro+ 5G