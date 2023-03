Su eBay sono arrivate le offerte degli Xiaomi Days, che prevedono un extra sconto del 15% attraverso un nuovo coupon: grazie a quest’ultimo è possibile ottenere un ribasso fino a 50 euro per un massimo di quattro volte per utente entro il 12 aprile 2023. Andiamo a scoprire alcuni modi per sfruttarlo al meglio.

Come utilizzare il coupon XIAOMIDAYS23

Il nuovo coupon XIAOMIDAYS23 è disponibile dalle 9:00 di oggi, 30 marzo, fino alle 23:59 del 12 aprile 2023 e permette di sfruttare uno sconto del 15% su tantissimi prodotti dei marchi Xiaomi, compresi Redmi e POCO. Il buono è valido solo sui prodotti indicati all’interno dell’apposita pagina e, come anticipato, può essere sfruttato per un massimo di quattro volte e per uno sconto massimo di 50 euro (per ciascun utilizzo).

Ecco qualche esempio su come sfruttare al meglio il coupon per acquistare smartphone e tablet Xiaomi (i prezzi sono già ribassati):

Utilizzare il coupon eBay è semplicissimo: basta aggiungere uno o più prodotti idonei al carrello e digitare XIAOMIDAYS23 all’interno del campo dedicato ai codici promozionali prima di procedere al pagamento. Quest’ultimo può avvenire tramite PayPal, carta di credito o di debito. A questo link potete consultare termini e condizioni completi, mentre qui sotto potete avere accesso alla pagina che riunisce tutti i prodotti compatibili con l’offerta. Siete riusciti ad approfittarne?

Tutti i prodotti con coupon XIAOMIDAYS23

