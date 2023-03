Il mese di marzo è già arrivato a metà e i vari produttori sono al lavoro per implementare sui propri dispositivi le ultime patch di sicurezza disponibili, Samsung, uno dei brand più celeri da questo punto di vista ha già dettagliato l’aggiornamento mensile di sicurezza, nonché battuto sul tempo Google per quanto riguarda l’inizio del rilascio dei fix.

Oggi vediamo quindi quali altri smartphone dell’azienda coreana stanno ricevendo l’aggiornamento di sicurezza di marzo 2023 ma non solo, c’è un dispositivo che, con un po’ di ritardo rispetto ad altri, ha iniziato a ricevere l’update alla One UI 5.1.

La serie Galaxy Note 20 inizia a ricevere le patch di sicurezza di marzo 2022

Abbiamo visto a inizio mese come l’azienda abbia iniziato il rilascio delle patch di sicurezza di marzo per tutta una serie di smartphone di fascia alta, vecchi e nuovi; a questi ora si unisce anche la serie Galaxy Note 20 che ha iniziato a ricevere l’update negli Stati Uniti.

L’aggiornamento è disponibile sia per le versioni sbloccate di Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra (che ricevono la versione firmware N98xU1UES3HWB7), sia per i modelli venduti tramite operatore, che ricevono invece il firmware N98xUSQS3HWB7.

L’aggiornamento dovrebbe essere disponibile anche in altri mercati, compreso il nostro, nei prossimi giorni; per controllare la presenza dell’update sarà sufficiente recarsi in Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa.

Aggiornamenti di sicurezza anche per Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3

Anche i pieghevoli di Samsung della precedente generazione, Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3 iniziano a ricevere le patch di sicurezza di marzo 2023, grazie alle quali l’azienda pone rimedio a diverse vulnerabilità.

I due smartphone pieghevoli ricevono rispettivamente le versioni firmware F711BXXS4EWB5 e F926BXXS3EWB5 che oltre alle patch di sicurezza introducono anche miglioramenti per stabilità e prestazioni oltre che fix per alcuni bug; per controllare se anche il vostro dispositivo ha già ricevuto l’update seguite il solito percorso, Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa.

Samsung Galaxy S20 FE riceve l’aggiornamento di sicurezza di marzo 2023

Un altro dispositivo molto apprezzato dalla community, Samsung Galaxy S20 FE, sta ricevendo nelle ultime ore le patch di sicurezza di marzo 2023; dopo che i modelli della serie S20 sono stati aggiornati a inizio mese, tocca ora al dispositivo appartenente alla Fan Edition: l’update introduce l’aggiornamento di sicurezza in questione con la versione firmware G781BXXS4HWC2, attualmente disponibile solo per la versione 5G dello smartphone (numero di modello SM-G781B), in seguito dovrebbe arrivare anche per le varianti 4G.

Se siete possessori dello smartphone in questione e non avete ricevuto alcuna notifica della disponibilità di un aggiornamento, potete controllare manualmente l’eventuale presenza dell’update recandovi in Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa.

Samsung Galaxy M52 riceve l’aggiornamento One UI 5.1

Dopo aver ricevuto l’ultima versione disponibile di Android a novembre dello scorso anno, Samsung Galaxy M52 sta ricevendo nelle ultime ore, con un po’ di ritardo rispetto a molti altri modelli, l’aggiornamento all’ultima versione dell’interfaccia proprietaria One UI 5.1.

L’update in questione, oltre ad aggiungere tutte le nuove funzionalità specifiche della One UI 5.1, introduce anche le patch di sicurezza di febbraio 2023; non le più recenti ma sempre meglio che niente.

