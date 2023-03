Dopo il protrarsi di diverse indiscrezioni negli ultimi tempi, stamattina abbiamo finalmente visto l’ufficializzazione da parte dell’azienda coreana dei due nuovi smartphone della famiglia A: Samsung Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G. I due dispositivi saranno disponibili per l’acquisto a partire dalla seconda metà del mese corrente e, come diversi smartphone di fascia media Samsung degli ultimi anni, faranno con molta probabilità registrare ottime vendite.

Ciò significa che diversi utenti si orienteranno verso questi due smartphone che, nonostante i prezzi alti, risultano comunque più economici dei flagship della stessa azienda. Le alternative nel mondo Android sono numerose, ma chi si affida ad uno smartphone Samsung sa di poter contare su un certo tipo di supporto software, l’azienda infatti negli ultimi anni si è contraddistinta come una delle migliori da questo punto di vista.

Alla luce di tutto ciò, chi acquisterà un Samsung Galaxy A54 5G o un Galaxy A34 5G, quanti aggiornamenti potrà aspettarsi? Scopriamolo insieme.

Ecco quanti aggiornamenti riceveranno i nuovi Samsung Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G

Come detto in apertura, l’azienda coreana ha cambiato modo di fare negli ultimi anni per quel che concerne il supporto software dei propri smartphone, se tempo fa infatti a ricevere gli aggiornamenti erano principalmente i dispositivi di fascia alta, adesso anche gli smartphone di fascia media vengono tenuti in considerazione allo stesso modo.

Aggiornamenti di sicurezza

Partiamo dando uno sguardo a quello che sarà il supporto che riceveranno gli smartphone in questione dal punto di vista della sicurezza che, a conti fatti, saranno quelli rilasciati con maggior frequenza, entrambi i dispositivi riceveranno le patch di sicurezza fino alla primavera del 2028, quindi per cinque anni.

Per quanto riguarda Samsung Galaxy A54 5G le patch di sicurezza verranno rilasciate mensilmente fino alla primavera 2026, dopodiché avranno una cadenza trimestrale per altri due anni; il fratellino minore Galaxy A34 invece, potrebbe cominciare da subito a ricevere gli aggiornamenti di sicurezza trimestralmente, scalando ad un aggiornamento ogni sei mesi negli ultimi due anni.

Aggiornamenti di Android

Annualmente mamma Google rilascia una nuova versione di Android, l’aggiornamento più importante del sistema operativo in questione; i nuovi smartphone arrivano sul mercato con Android 13 a bordo e l’azienda ha già annunciato che fornirà un totale di quattro aggiornamenti di Android per loro, dunque fino ad Android 17, secondo una tempistica difficile da stabilire al momento ma che potrebbe più o meno rispecchiare quanto segue:

Aggiornamento Android 14: fine 2023

Aggiornamento Android 15: fine 2024

Aggiornamento Android 16: fine 2025, inizio 2026

Aggiornamento Android 17: fine 2026, inizio 2027

Aggiornamenti One UI

Anche Samsung, come la maggior parte dei produttori, ha una propria interfaccia proprietaria, la One UI; sono fortunatamente lontani i tempi della Touchwiz, sia dal punto di vista estetico, che delle prestazioni, che del rilascio di aggiornamenti. Negli ultimi anni infatti l’azienda ha posto particolare cura nello sviluppo della One UI, rilasciando numerosi aggiornamenti di versione che hanno introdotto diverse novità e nuove funzioni.

Negli ultimi tempi i telefoni dell’azienda hanno ricevuto mediamente due aggiornamenti annuali della One UI, uno contestuale al rilascio di una nuova versione di Android e l’altro dopo l’uscita dei modelli di punta della serie Galaxy S; la One UI 5.1 ad esempio ha iniziato ad essere distribuita sui dispositivi compatibili in seguito all’uscita dei Galaxy S23, motivo per cui ci si aspetta una ipotetica One UI 6 in autunno, insieme al lancio di Android 14.

Ad ogni modo, Samsung Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G sono attualmente dotati di One UI 5.1 e dovrebbero continuare a ricevere le nuove versioni dell’interfaccia proprietaria secondi il seguente schema:

One UI 6: fine 2023 (insieme ad Android 14)

One UI 6.1: primavera 2024

One UI 7: fine 2024 (insieme ad Android 15)

One UI 7.1: primavera 2025

One UI 8: fine 2025, inizio 2026 (insieme ad Android 16)

One UI 8.1: primavera 2026

One UI 9: fine 2026, inizio 2027 (insieme ad Android 17)

One UI 9.1: primavera 2027

Tutto ciò va ovviamente preso con il beneficio del dubbio, nulla infatti vieta a Samsung di apportare modifiche a quella che è la sua attuale politica in tema di aggiornamenti, ma se le cose rimarranno come allo stato attuale è plausibile che vada più o meno così.

In definitiva, i due smartphone arriveranno a breve sul mercato con prezzi che variano dai 399,90 euro ai 569,90 euro a seconda del modello e della configurazione scelta, in questo range di prezzi sono disponibili svariati dispositivi di diversi produttori come alternative, ma forse non tutti possono beneficiare di un supporto software così.

