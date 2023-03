Il mese di marzo è quello solitamente scelto da Samsung per rinnovare la propria proposta per la fascia media del mercato e la proliferazione di indiscrezioni sul conto dell’atteso Samsung Galaxy A54 5G — così come del suo fratello minore Samsung Galaxy A34 5G — induce a ritenere che anche quest’anno il copione verrà rispettato: gli ultimi dettagli trapelati riguardano gli accessori ufficiali, più precisamente le cover, che accompagneranno il lancio di questo modello.

Smart View Wallet Case per Samsung Galaxy A54 5G

Il produttore sudcoreano è solito dedicare ai propri modelli più rilevanti una ricca collezione di accessori ufficiali e, guardando alle cover, non mancano mai delle soluzioni “a portafoglio” con la classica finestra che permette di tenere d’occhio alcune informazioni essenziali tramite la funzione Always-On Display dello smartphone. Le ultime indiscrezioni raccolte provengono direttamente dal sito ufficiale macedone di Samsung e ci mostrano le prime immagini dello Smart View Wallet Case realizzato per Samsung Galaxy A54 5G.

Nel momento in cui scriviamo, la cover in questione non è ancora disponibile all’acquisto, tuttavia il produttore ha già caricato i render ufficiali dell’accessorio, che recano conferma del design dello smartphone, a partire dai pannelli in vetro con bordi piatti, passando per il frame in metallo lievemente stondato e arrivando all’integrazione del modulo fotografico posteriore non in una singola “isola”, bensì in quattro singoli intagli — tre per le fotocamere e uno per il flash LED. Nel complesso, il design language non di discosta molto da quello del flagship Samsung Galaxy S23 (di cui trovate a questo link la nostra recensione).

Le immagini confermano anche — non che ce ne fosse davvero bisogno — il posizionamento di porta USB-C, microfono e altoparlante di sistema sul lato inferiore del dispositivo e i tasti power e per la regolazione del volume sul lato destro.

Tornando alla cover, lo “Smart View Wallet Case” tiene fede al proprio nome e assolve alla sua funzione di portafoglio attraverso un porta-carte di credito posto sul lato interno. Allo stato attuale, il sito di Samsung per il mercato macedone inserisce nel listino la sola versione nera della cover, tuttavia, come si evince dalle immagini, l’accessorio verrà proposto in tre colori: nero, lavanda e lime green.

Previous Next Fullscreen

Le ultime indiscrezioni parlano di un lancio di Samsung Galaxy A54 5G — e Galaxy A34 5G — per la metà del mese di marzo e ovviamente la messa in vendita dello Smart View Wallet Case avverrà di pari passo.

Probabili specifiche tecniche di Samsung Galaxy A54 5G

Nelle ultime settimane abbiamo parlato a più riprese dei prossimi medi di gamma Samsung Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G, riportandovi svariati render dettagliati, le ultime voci sulla finestra temporale di lancio e numerosi dettagli sulle specifiche tecniche, tra le quali spicca il SoC Exynos 1380 recentemente annunciato da Samsung.

In questa sede ci interessa soprattutto il primo e dunque, in attesa della presentazione ufficiale, eccovi un comodo riassunto della probabile dotazione tecnica di Samsung Galaxy A54 5G:

Display: Super AMOLED da 6,4” FHD+ (1080 x 2340 pixel) con refresh rate a 120 Hz

da (1080 x 2340 pixel) con refresh rate a SoC: Samsung Exynos 1380 (5 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G68 MC4

(5 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 6 o 8 GB

o Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB , espandibili tramite scheda microSD

o , espandibili tramite scheda microSD Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale da 50 MP Sensore ultra-grandangolare da 12 MP Sensore macro da 5 MP

con flash LED Fotocamera anteriore: 32 MP (in un notch a goccia)

(in un notch a goccia) Reti mobili: Dual SIM (due nano-SIM), 5G /4G/3G/2G

(due nano-SIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.3 , GPS, NFC , USB Type-C

, , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Certificazione IP67

Batteria: 5000 mAh con ricarica rapida cablata a 25 W

con ricarica rapida cablata a Sistema operativo: One UI 5 basata su Android 13

Leggi anche: Riprova di Samsung Galaxy A53 5G

In copertina Samsung Galaxy A53 5G