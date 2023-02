Dopo il lancio dei top di gamma Samsung Galaxy S23, il prossimo appuntamento in calendario per la gamma di smartphone Samsung riguarderà i mid-range Galaxy A34 e Galaxy A54, destinati ad essere al centro di un debutto ufficiale già nel corso delle prossime settimane. La conferma (indiretta) arriva oggi da un nuovo leak che ci mostra i primi render stampa dei nuovi mid-range di casa Samsung, aggiungendo, inoltre, nuove informazioni in merito alle specifiche tecniche. Vediamo, quindi, tutto quello che c’è da sapere sui nuovi Samsung Galaxy A34 e A54, oramai a un passo dal debutto ufficiale.

Samsung Galaxy A34 e A54: primi render e nuove conferme sulle specifiche tecniche

I render che trovate in allegato all’articolo ci mostrano il design e le colorazioni dei nuovi Samsung Galaxy A34 e A54. I due nuovi mid-range di casa Samsung, che andranno a rimpiazzare A33 e A53, presenteranno un design molto simile con fotocamere posteriori “a semaforo” ed un evidente richiamo alle linee scelte da Samsung per i top di gamma Galaxy S23 e S23 Plus.

Confermate, rispetto alla generazione precedente, anche le scelte di design per la parte frontale. Il nuovo A54, infatti, presenterà un display con foro posizionato in posizione centrale (Samsung chiama questa soluzione Infinity-O) mentre il nuovo A34 potrà contare sul notch a goccia (detto anche Infinity-U) come già accade con il suo predecessore. Dai render, inoltre, Samsung potrebbe aver scelto di limare un po’ i bordi, in particolare nella parte bassa del display.

In attesa del debutto ufficiale, le specifiche tecniche dei nuovi Galaxy A34 e A53 sembrano essere oramai definite in quasi tutti i dettagli. Ci sono alcuni aspetti secondari ancora da chiarire ma, a questo punto, la scheda tecnica dei due mid-range di casa Samsung è oramai nota in quasi tutti gli aspetti.

Per il Galaxy A54 troveremo il nuovo SoC Exynos 1380 che, sulla carta, dovrebbe garantire un netto passo in avanti rispetto all’Exynos 1280 di A53. Il SoC sarà supportato da 8 GB di memoria RAM e da 128/256 GB di storage. Per quanto riguarda A34, invece, tra le specifiche troveremo il MediaTek Dimensity 1080 con 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage (le combinazioni di RAM e storage dipenderanno dal mercato, in Italia potrebbe arrivare una sola configurazione per ogni modello).

Entrambi gli smartphone di Samsung potranno contare su di un display Super AMOLED con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz ma dovrebbero esserci differenze per quanto riguarda la diagonale (da 6,4 pollici per A54 e da 6,6 pollici per A34). La luminosità e gli altri elementi del display sono ancora tutti da valutare.

Ci saranno differenze, invece, per quanto riguarda il comparto fotografico. Il sensore principale sarà da 50 Megapixel per A54 e 48 Megapixel per A34 mentre il sensore ultra-grandangolare sarà, rispettivamente, da 12 Megapixel e 8 Megapixel. Entrambi gli smartphone avranno un terzo sensore da 5 Megapixel. La camera anteriore sarà da 32 Megapixel per A54 e 13 Megapixel per A34.

I due nuovi mid-range della casa coreana potranno contare, inoltre, su di una batteria da 5.000 mAh (con ricarica rapida da 25 W) e sulla certificazione IP67 oltre che sulla presenza del sistema operativo Android 13 personalizzato dalla One UI nell sua ultima evoluzione.

Samsung Galaxy A54 – Immagini

Samsung Galaxy A34 – Immagini

Prezzi e disponibilità

I nuovi Samsung Galaxy A34 e A54 stanno arrivando. I due smartphone potrebbero essere svelati la prossima settimana, in occasione del Mobile World Congress, vetrina ideale per dare risalto al lancio dei due mid-range destinati a diventare un riferimento importantissimo per la gamma Samsung nel corso del 2023. Non c’è ancora una conferma ufficiale e Samsung non ha diffuso alcun teaser in merito ma, ad oggi, il debutto al MWC appare lo scenario più probabile.

Alla presentazione seguirà, molto probabilmente, un lancio commerciale rapido. I nuovi A34 e A54, quindi, dovrebbero arrivare sul mercato europeo già entro il mese di marzo, andando ad arricchire notevolmente la gamma di smartphone Samsung nella fascia media. Tutto da definire, invece, il prezzo che, almeno per quanto riguarda il listino, potrebbe essere più alto rispetto a quello degli attuali A33 e A53.

I due nuovi A34 e A54 dovrebbero arrivare sul mercato con un listino compreso tra 350 e 500 euro. Su questa questione, per ora, ci sono solo alcuni rumor di inizio febbraio. Maggiori dettagli in merito ai due nuovi smartphone di casa Samsung arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi giorni. Con il MWC alle porte, Samsung potrebbe essere finalmente pronta a rinnovare la sua fascia media con nuovi modelli di grande interesse.

In copertina Samsung Galaxy A52s e Galaxy A53