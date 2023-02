Manca ormai poco alla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy A54 e OnePlus Ace 2V, e i due smartphone Android sono protagonisti di nuove e interessanti indiscrezioni. Per quanto riguarda Samsung, sono spuntate alcune indicazioni su Google Play Console, mentre abbiamo una data ufficiale per il dispositivo della casa cinese, con tanto di specifiche (quasi) complete: se il nome non vi dice niente, sappiate che da noi sarà commercializzato come OnePlus Nord 3. Procediamo con ordine.

Samsung Galaxy A54 sta arrivando: conferme per la scheda tecnica

Partiamo da Samsung Galaxy A54, che in queste settimane è stato protagonista di diversi rumor. Il prossimo smartphone della gamma di fascia media, che sarà in buona compagnia (Galaxy A14 è già stato ufficializzato, ma dovrebbe arrivare anche Galaxy A34 5G), ha fatto la sua apparizione su Google Play Console, rivelando il processore e altre specifiche chiave e confermando in parte quanto visto finora, anche lato design.

Lo smartphone avrà un aspetto simile a quello della linea Galaxy S23: il produttore ha voluto dare un’impronta all’intera gamma Galaxy, con bordi sottili nella parte frontale, foro per la fotocamera nel display e obiettivi fotografici incastonati nella scocca posteriore. A livello di specifiche, le ultime confermano bene o male quanto visto finora. Il modello SM-A546E disporrà del processore Samsung s5e8835, nome che corrisponde all’Exynos 1380 (octa-core con quattro ARM Cortex-A78 a 2,4 GHz e quattro A55 a 2 GHz): al fianco di quest’ultimo la GPU Mali G68 a 950 MHz e 6 GB di RAM. Lo schermo dovrebbe essere un AMOLED da 6,4 pollici a risoluzione Full-HD+ (2340 x 1080 pixel, per 450 dpi), con refresh rate fino a 120 Hz.

Da indicazioni precedenti sappiamo che Galaxy A54 dovrebbe offrire una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (apertura f/1.8 e OIS), ultra-grandangolare da 12 MP e macro da 5 MP, e una fotocamera anteriore da 32 MP. La batteria dovrebbe essere da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 25 W. Non dovrebbero mancare certificazione IP67 contro acqua e polvere, connettività 5G dual SIM, NFC e OTG, mentre i rumor sono discordanti per quanto riguarda la porta per il jack audio da 3,5 mm.

La comparsa su Google Play Console è segno di un lancio imminente, ma del resto non è una grossa sorpresa: Samsung lancia solitamente gli smartphone di fascia media proprio nel mese di marzo. Per ora non abbiamo una data ufficiale, ma vi terremo aggiornati.

C’è la data per OnePlus Ace 2V: da noi si chiamerà OnePlus Nord 3

C’è una data ufficiale per la presentazione di OnePlus Ace 2V, che si terrà a un mese esatto di distanza da OnePlus Ace 2 (OnePlus 11R in India). La casa cinese ha già confermato il vetro 2.8D e la presenza dello slider fisico laterale, tanto apprezzato dagli utenti, oltre all’aspetto dello smartphone grazie ad alcune immagini e a un video teaser (che potete vedere in fondo). Nelle immagini qui in basso, pubblicate direttamente da OnePlus su Weibo, possiamo vedere le colorazioni Black Rock e Celadon Glaze e il design in generale, con due moduli fotografici a “oblò”, doppio flash LED e fotocamera anteriore integrata con foro nello schermo.

Le specifiche tecniche dovrebbero essere le seguenti:

display AMOLED da 6,74 pollici a risoluzione 2772 x 1240, con refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte integrato

SoC MediaTek Dimensity 9000 octa-core a 4 nm, con GPU Mali-G710

12 GB di RAM LPDDR5X e 256 o 512 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale OmniVision OV64M da 64 MP (con OIS), ultra-grandangolare (Sony IMX355, apertura f/2.2), macro da 2 MP (GalaxyCore GC02M, apertura f/2.4)

fotocamera anteriore da 16 MP integrata nel display con foro

connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS (L1+L5), NFC e porta USB Type-C

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 80 W (con cavo)

Android 13 con ColorOS 13 (in Cina)

OnePlus Ace 2V sarà presentato ufficialmente in Cina il 7 marzo 2023. Il modello dovrebbe essere commercializzato a livello globale con il nome OnePlus Nord 3, ma forse dovremo attendere il prossimo luglio.

In copertina Samsung Galaxy A53 5G

