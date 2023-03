Torniamo ad occuparci di Samsung Galaxy A54 e Galaxy A34, gli smartphone che rappresenteranno gli esponenti principali nella formazione 2023 della serie Galaxy A di Samsung.

Dei due smartphone sappiamo praticamente tutto e, novità fresca di giornata, una nuova carrellata di immagini stampa li avvicina ulteriormente al momento del lancio. Il mese di marzo, appena iniziato, potrebbe pertanto risultare un crocevia importante per la fascia media nel mercato degli smartphone Android.

Samsung Galaxy A54 e A34 in nuovi render da ogni angolazione

Come anticipato in apertura, i Samsung Galaxy A54 e Galaxy A34 si avvicinano ulteriormente al momento del lancio: il portale tedesco WinFuture.de ha infatti condiviso le immagini stampa che accompagneranno i due smartphone.

Si tratta dei render da tutte le angolazioni dei due smartphone sono totalmente aderenti con quelle trapelate in precedenza, tanto nelle fattezze, quanto nelle colorazioni.

Per entrambi gli smartphone Samsung ha optato per un design “piatto” sia per la parte anteriore che per la parte posteriore, dalla quale sporgono i tre sensori fotografici posti a semaforo, segno divenuto distintivo nel DNA estetico “semplificato” della famiglia Samsung Galaxy.

Nella parte anteriore, il Samsung Galaxy A54 ripropone lo stesso design del predecessore Galaxy A53 5G offrendo un ampio display con foro circolare per la singola fotocamera anteriore. Per il resto, lo smartphone arriverà nelle quattro colorazioni che abbiamo già imparato a conoscere grazie alle precedenti fughe di notizie (nero, verde, viola e bianco).

Anche il Samsung Galaxy A34 ripropone lo stesso design del predecessore Galaxy A33 5G, crescendo nelle dimensioni ma mantenendo il notch a goccia come alloggio della singola fotocamera anteriore. Anche lui arriverà in quattro colorazioni, le stesse già trapelate in precedenza (nero, bianco con riflessi celeste e arancioni, verde e viola).

Specifiche Galaxy A54

Di seguito riepiloghiamo le probabili specifiche tecniche del prossimo Samsung Galaxy A54.

Display: Super AMOLED da 6,4” FHD+ (1080 x 2340 pixel) con refresh rate a 120 Hz

da (1080 x 2340 pixel) con refresh rate a SoC: Samsung Exynos 1380 (5 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G68 MC4

(5 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 6 o 8 GB

o Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB , espandibili tramite scheda microSD

o , espandibili tramite scheda microSD Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale da 50 MP Sensore ultra-grandangolare da 12 MP Sensore macro da 5 MP

con flash LED Fotocamera anteriore: 32 MP (in un notch a goccia)

(in un notch a goccia) Reti mobili: Dual SIM (due nano-SIM), 5G /4G/3G/2G

(due nano-SIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.3 , GPS, NFC , USB Type-C

, , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Certificazione IP67

Batteria: 5000 mAh con ricarica rapida cablata a 25 W

con ricarica rapida cablata a Sistema operativo: One UI 5 basata su Android 13

Specifiche Galaxy A34

Di seguito riepiloghiamo le probabili specifiche tecniche anche del Samsung Galaxy A34.

Display: Super AMOLED da 6,6” FHD+ (1080 x 2340 pixel) con refresh rate a 120 Hz

da (1080 x 2340 pixel) con refresh rate a SoC: MediaTek Dimensity 1080 (6 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G68 MC4

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 6 o 8 GB

o Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB , espandibili tramite scheda microSD

o , espandibili tramite scheda microSD Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale da 48 MP Sensore ultra-grandangolare da 8 MP Sensore macro da 5 MP

con flash LED Fotocamera anteriore: 13 MP (in un notch a goccia)

(in un notch a goccia) Reti mobili: Dual SIM (due nano-SIM), 5G /4G/3G/2G

(due nano-SIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.x , GPS, NFC , USB Type-C

, , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Certificazione IP67

Batteria: 5000 mAh con ricarica rapida cablata a 25 W

con ricarica rapida cablata a Sistema operativo: One UI 5 basata su Android 13

I nuovi smartphone verranno probabilmente presentati verso la fine di marzo, più precisamente il 15 marzo; stando ad alcune indiscrezioni, potrebbero essere i protagonisti di un nuovo evento Samsung Unpacked, intermedio tra quello invernale con cui sono stati presentati i flagship della serie Galaxy S23 e quello estivo con cui verrà presentata la nuova gamma di smartphone pieghevoli.

Ciò a cui dobbiamo prepararci, purtroppo, è il probabile aumento di prezzo: Samsung Galaxy A54 e Galaxy A34 dovrebbero costare un po’ di più dei predecessori. Manca sempre meno al lancio e non tarderanno ad arrivare nuove indiscrezioni che renderanno ancora più chiaro il quadro.

