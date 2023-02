Nella serata di ieri Google ha lanciato Android 14 nella prima Developer Preview, una versione dedicata agli sviluppatori che già ci permette di apprezzare le prime novità. Sappiamo già quali smartphone Google Pixel riceveranno l’update, ma ora cerchiamo di concentrarci su Samsung: quali saranno gli smartphone e i tablet Samsung Galaxy che riceveranno l’aggiornamento ad Android 14 e alle One UI 6.0? Scopriamolo insieme.

Quali Samsung si aggiorneranno ad Android 14 e One UI 6.0

Android 14 è stato lanciato solo nella prima Developer Preview, quindi non possiamo ancora fornirvi una lista ufficiale. Gli smartphone e i tablet Samsung Galaxy che si aggiorneranno ad Android 14 e One UI 6.0 saranno tantissimi, e possiamo già fornirvi un po’ di indicazioni basandoci sulle garanzie offerte dal produttore e sui precedenti. Ribadiamo: nella lista qui in basso non c’è niente di ufficiale, e non prendetevela con noi nel caso qualche voce possa rivelarsi poi errata con l’uscita della versione finale.

Attualmente siamo in attesa di vedere la One UI 5.1 (ancora basata su Android 13, naturalmente) su tanti dispositivi Samsung, dopo il debutto a bordo della serie Galaxy S23 lanciata proprio in questi giorni. Seguendo la nomenclatura usata fin qui, possiamo dire che il sistema operativo degli smartphone e dei tablet della casa di Seoul si chiamerà One UI 6.0, a meno che Samsung non decida di rallentare e uscirsene con una via di mezzo (ad esempio One UI 5.5). Tutto dipenderà anche da quanti cambiamenti avremo a bordo.

Come sempre, nelle settimane successive al rilascio della versione stabile da parte di Google, inizierà il programma beta di Samsung, con Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra in prima fila, che saranno seguiti dai flagship degli anni precedenti e dai pieghevoli (per allora dovrebbero esserci anche Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 sul mercato). Se le tempistiche saranno simili a quelle del 2022 e di Android 13, Android 14 e la One UI 6.0 potrebbero arrivare sui primi dispositivi Samsung entro il mese di ottobre 2023.

Per quanto riguarda i tablet la questione è un po’ più complicata, vista anche l’uscita di modelli “aggiornati” in versioni 2022. Sicuramente saranno aggiornati i componenti della famiglia Galaxy Tab S8, mentre quelli della gamma Galaxy Tab S7 sono usciti con Android 10 e hanno già ricevuto tre major release. Discorso simile per Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, che hanno ricevuto tre aggiornamenti di Android e che probabilmente si fermeranno ad Android 13.

Ecco quali dovrebbero essere gli smartphone e i tablet Samsung a ricevere Android 14 e One UI 6.0:

Galaxy S

Galaxy Z

Galaxy A

Galaxy M

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy M33 5G

Samsung Galaxy M23

Galaxy Xcover

Samsung Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy Tab

La lista qui sopra include solo i modelli già lanciati sul mercato e quelli sui quali abbiamo le maggiori certezze (si aggiungeranno più avanti prodotti come Galaxy A54, Galaxy A34, Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5). Non si tratta di un elenco esaustivo, soprattutto per quanto concerne la fascia media e la serie Galaxy M, sulla quale ci sono i dubbi maggiori. Torneremo sicuramente sull’argomento Android 14 e One UI 6.0 nel corso delle prossime settimane e mesi. Il vostro Samsung Galaxy compare già nell’elenco e riceverà Android 14?

