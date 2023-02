Senza dubbio i Samsung Galaxy Watch5 e Galaxy Watch4 sono tra gli smartwatch migliori e più completi che è possibile acquistare al momento ma ciò non vuole dire che siano esenti da bug occasionali e una conferma è arrivata con l’ultimo aggiornamento software rilasciato dal colosso coreano per tali device.

Sono andati aumentando, infatti, gli utenti che lamentano problemi con la feature “alza per riattivare” che, a quanto pare, non non è in grado di funzionare correttamente.

Ricordiamo che si tratta di una funzione piuttosto comune sugli smartwatch e che consente agli utenti di vedere l’ora e le notifiche semplicemente alzando il polso (utilizza i dati forniti dai sensori a bordo dell’orologio per stabilire quando deve attivarsi).

Un nuovo bug per i Samsung Galaxy Watch5 e Galaxy Watch4

Stando alle segnalazioni, alcuni possessori di Samsung Galaxy Watch5 e Galaxy Watch4 hanno riscontrato problemi con il funzionamento di “alza per riattivare”, in quanto lo smartwatch si blocca immediatamente e torna alla modalità di sospensione.

In caso di corretto funzionamento, l’orologio dovrebbe sempre andare in modalità sospensione poco dopo l’esecuzione di “alza per riattivare”, salvo ovviamente il caso in cui vengano dati ulteriori input ma gli utenti in questione segnalano che ciò accade nel giro di pochi secondi.

Ecco un esempio del problema di cui stiamo parlando:

Segnalazioni relative a tale problema sono state pubblicate sia su Reddit che sul forum di supporto del colosso coreano.

Al momento non è chiaro quanto sia diffuso tale bug (che dovrebbe essere stato causato dall’ultimo aggiornamento software) né se il team di Samsung sia a conoscenza di tale problematica (non vi sono dichiarazioni ufficiali al riguardo) e si sia già messo al lavoro per trovare una soluzione.

Non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal colosso coreano.

