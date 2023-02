È passata circa una settimana dall’evento Galaxy Unpacked, durante il quale il colosso coreano ha presentato al mondo i suoi nuovi smartphone di punta, i Samsung Galaxy S23. In questo lasso di tempo abbiamo già avuto modo di avere alcune conferme su diverse voci trapelate in precedenza, ma c’è stato anche tempo per fare nuove scoperte.

Lo sanno anche i sassi ormai, Samsung nel suo ultimo flagship ha implementato un nuovo sensore fotografico da ben 200 MP, abbandonando quello precedentemente utilizzato da 108 MP nelle precedenti generazioni.

Nonostante ciò, la maggior parte degli utenti potrebbe non notare grandi differenze negli scatti restituiti utilizzando un Galaxy S23 Ultra rispetto a quelli effettuati con un Galaxy S22 Ultra o S21 Ultra, questo perché, per impostazione predefinita, lo smartphone realizza scatti a 12 MP grazie alla tecnologia pixel binning.

Per poter scattare a 200 MP quindi, bisogna apportare qualche modifica nelle impostazioni della fotocamera, cosa che molti utenti sicuramente non faranno essendo già soddisfatti della qualità degli scatti effettuati; ad ogni modo anche scattando a 12 MP il sensore da 200 MP fa il suo sporco lavoro.

Si può notare infatti che, nell’applicazione Galleria, è possibile effettuare uno zoom leggermente maggiore rispetto a quanto consentito in precedenza, senza particolari perdite di qualità rispetto al passato e con meno rumore di fondo nel risultato; ciò è dovuto al nuovo sensore che, anche scattando a 12 MP, permette comunque di avere un livello di dettaglio maggiore che in precedenza.

Stando a quanto condiviso da Mishaal Rahman su Twitter, sembra che i nuovi Samsung Galaxy S23 abbiano adottato il file system EROFS sviluppato da Huawei.

The Galaxy S23 might be Samsung's first Android device to use EROFS for its read-only partitions! The Galaxy Z Fold 4 and previous Samsung flagships use F2FS for their read-only partitions.

