C’è una fetta di utenti che utilizza quotidianamente lo smartphone per giocare, nel mondo Android le opzioni disponibili per gli amanti del gaming non mancano grazie al Play Store, ma spesso è il dispositivo che si ha tra le mani a fare la differenza. Se infatti negli ultimi tempi diversi produttori hanno lanciato sul mercato i cosiddetti smartphone da gaming, in molti preferiscono l’utilizzo di un dispositivo tradizionale, che però a lungo andare può mostrare il fianco lato batteria e temperature.

Stando a quanto scoperto dal canale YouTube NL Tech, sembra che i nuovi smartphone della serie Galaxy S23 possano avere un asso nella manica.

Alcuni Samsung Galaxy S23 possono alimentarsi direttamente con il caricabatterie, bypassando la batteria interna

Un’impostazione scovata nel menù Game Booster permette agli utenti di “mettere in pausa l’alimentazione USB”, alimentando lo smartphone direttamente dal caricabatterie, la funzionalità è così descritta nel sopra citato menù:

Per evitare il surriscaldamento del telefono, sospendere la ricarica quando è collegato un caricabatterie abilitato per l’alimentazione tramite USB e la batteria è al di sopra del 20%.

Durante una sessione di gaming dunque, questa funzione consente non solo di ridurre le temperature (sappiamo tutti quanto possa surriscaldarsi un telefono in carica se sottoposto a carichi di lavoro elevati) ma anche il consumo energetico del dispositivo. Dal video traspare infatti come l’assorbimento energetico dello smartphone passi da 17 W a 6 W con l’impostazione in questione attivata.

Tale funzionalità può sicuramente essere apprezzata dai gamer incalliti ma, per tutti gli utenti comuni, non servirebbe a molto visto che ci si troverebbe con la batteria del telefono scarica (o comunque non caricata completamente) dopo una saltuaria sessione di gioco per svagarsi un po’.

Al momento però, considerando anche che Samsung non ha pubblicizzato né annunciato ufficialmente questa nuova funzionalità, non è chiaro se tutti i dispositivi ne siano provvisti, così come non è chiaro se sia destinata a raggiungere in futuro anche altri smartphone del produttore, magari con l’aggiornamento alla One UI 5.1; non ci resta che attendere per scoprirlo.

