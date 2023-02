Mentre la serie Redmi Note 12 si fa ancora attendere in Europa, vale la pena dare uno sguardo alle offerte che toccano Redmi Note 11, uno smartphone perfettamente in grado di dire la sua sulla fascia medio-bassa nonostante i mesi “sulle spalle”. Vediamo come approfittare di uno sconto di circa 85 euro rispetto al listino.

Redmi Note 11 in ottima offerta in versione 4-128 GB

Redmi Note 11 è stato lanciato nel Vecchio Continente un annetto fa nelle versioni 4-64 GB e 4-128 GB, e l’oggetto dell’offerta di oggi è proprio la variante più capiente, che ci sentiamo di consigliare (64 GB iniziano a stare un po’ stretti ormai). Lo smartphone offre un display AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz, e il SoC Qualcomm Snapdragon 680, affiancato, per l’appunto, da 4 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna.

A livello fotografico mette a disposizione una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 8 MP, macro da 2 MP e per la profondità di campo da 2 MP, e una fotocamera anteriore da 16 MP integrata nello schermo tramite un piccolo foro. Niente connettività 5G, e visto il prezzo ci può stare: a bordo di Redmi Note 11 abbiamo comunque 4G dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, porta infrarossi, porta USB Type-C e porta per il jack da 3,5 mm, sempre più difficile da trovare. Il lettore d’impronte è laterale, ed è integrato nel tasto di accensione e spegnimento. La batteria è uno dei punti di forza del dispositivo: ci sono infatti 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 33 W con cavo. Lo smartphone ha debuttato con la MIUI basata su Android 11, ma durante la scorsa estate ha ricevuto Android 12. Nei prossimi mesi dovrebbe inoltre arrivare la MIUI 14 basata su Android 13.

Redmi Note 11 è stato lanciato al prezzo consigliato di 249,90 euro (versione 4-128 GB), ma oggi potete acquistarlo su eBay in offerta a 164,99 euro nella vivace colorazione Twilight Blue. Il venditore eBay Premium offre migliaia di feedback (il 99,7% dei quali positivi) e la possibilità di pagare tramite PayPal (che permette eventualmente di dividere in tre mesi l’importo). Se siete interessati potete seguire il link qui in basso, mentre per le indecisioni avete a disposizione la nostra recensione.

Acquista Redmi Note 11 in offerta

Leggi anche: Recensione Redmi Note 11