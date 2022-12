Xiaomi, molto ampia nel suo bouquet di prodotti e tempestiva nel lanciare sempre nuovi dispositivi, lato tablet è spesso risultata più incostante; dopo Xiaomi Mi Pad 4 visto nel 2018 (qui la nostra recensione), ha fatto attendere ben 3 anni, e precisamente l’Agosto del 2021, per Xiaomi Pad 5.

Orbene, a quanto pare, presto sarà tempo della serie che ne prenderà il testimone, quella degli Xiaomi Mi Pad 6, avvistata in quel di maggio nel database della certificazione certificazioni CEE, e che potrebbe sostanziarsi nei modelli Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro, e Pad 6 Pro 5G.

Xiaomi Pad 6 e Xiaomi Pad 6 Pro: le prime specifiche tecniche

La versione base, ovvero Xiaomi Pad 6, è stata avvistata in rete col nome in codice di “pipa” e seriale tecnico “M82”. Ad animare questo tablet, sotto il “cofano”, dovrebbe esserci la piattaforma Qualcomm Snapdragon 870, con CPU octa core a 3.2 GHz di clock massimo, GPU Adreno 650, già visto a bordo dello Xiaomi Pad 5 Pro. Per quanto riguarda la parte fotografica sembra che, facendo riferimento a precedenti report, questo “tablet si concentrerà sulle fotocamere“.

La versione Pro, a ora nota con lo pseudonimo di “Liuqin” e il model number “M81” è accreditata di usare un pannello OLED LTPO, e non LCD, da 14 pollici, con refresh rate sino a 144 Hz e una risoluzione pari a 1880 x 2880 pixel (quindi in 2.8K), beneficiato dal supporto a tastiera e stilo per una miglior produttività. Per una multimedialità coinvolgente potrebbero essere chiamati in servizio quattro speaker stereo.

Il “cuore pulsante” del fratello maggiore di questa serie di tablet dovrebbe trovare in sella il chipset Snapdragon 8+ Gen 1, realizzato con processo produttivo a 4 nanometri (sebbene sia accreditata anche l’ipotesi di varianti con chip MediaTek Dimensity 9000 / Dimensity 9200), CPU 0cta core a 3 GHz e scheda grafica Adreno 730. In termini di connettività potrebbe essere presente il modulo NFC per i pagamenti in mobilità ma non solo.

Sembra certa la presenza della ricarica rapida nella serie Xiaomi Pad 6, forse da 120w quanto meno nel modello Pro. Per quanto riguarda la parte software invece, per la serie di tablet in questione, che dovrebbe arrivare nel 2023, è prevista una nuova versione dell’interfaccia adattata ai tablet “MIUI for Pad” che potrebbe portare una ventata di novità per ampliare le utility.