OPPO porta sul mercato europeo, e italiano, il suo primo Tablet Android. Si chiama OPPO Pad Air e si propone come un dispositivo economico ma che vuole soddisfare le esigenze di un vasto pubblico. Si tratta della prima esperienza per l’azienda in questo segmento e, seppur ci aspettassimo subito un prodotto di fascia alta, soddisfa le aspettative con qualche ma. A giocare un ruolo importante è però il prezzo dato che spesso viene proposto in offerta. Scopriamo cosa ha da offrire e qual è il suo prezzo ideale in questa recensione.

Video recensione OPPO Pad Air

Design e Qualità

OPPO Pad Air sembra quasi il gemello di Realme Pad (qui la nostra recensione), non sono identici ma è evidente come escano dalla stessa idea di prodotto. Offrire un tablet non particolarmente costoso che possa fare breccia negli utilizzatori meno esigenti, ovviamente però in questo caso con qualcosa in più. È realizzato in alluminio con un solo piccolo inserto in plastica con una trama ondulata che dà un po’ più di carattere al prodotto. Frontalmente le cornici sono grandi il giusto per favorire una buona presa e racchiudono un display IPS LCD da 10,4 pollici con risoluzione 2K. Purtroppo ha una frequenza di aggiornamento solo standard, 60 Hz, per cui non ha in questo ambito un particolare punto di forza, anche perché la qualità è solo nella media, sia come resa visiva che, ovviamente come risoluzione. Non è infatti un tablet indicato per l’utilizzo all’aperto ma per la visione di film e contenuti video va più che bene, soprattutto grazie ai quattro altoparlanti con certificazione Dolby Atmos, davvero di buona qualità seppur manchino logicamente un po’ di bassi.

È un tablet che misura 245,1 mm di altezza, 154,8 di larghezza, 6,9 mm di spessore e 440 grammi di peso, praticamente identico al Tablet di Realme.

Ai lati troviamo poi una porta USB di tipo C nella parte inferiore, sfortunatamente però non garantisce una ricarica particolarmente veloce. Questa è infatti limitata a 18W, il che rende i tempi di ricarica della batteria da 7100 mAh più lunghi del previsto.

Funzionalità

A bordo di OPPO Pad Air c’è la prima grande differenza rispetto a Realme Pad, ovvero la versione del sistema operativo Android 12. Riassunto in parole molto povere non ci sono grandi novità rispetto alla stessa interfaccia per smartphone, di fatto è come avere uno smartphone con un display molto grande.

Questo ovviamente non è un grosso problema, la maggior parte delle applicazioni comunque si adattano al grande schermo e la homescreen presenta una comoda quanto funzionale barra di applicazioni per aprire più rapidamente quelle preferite oppure quelle suggerite dal sistema in base all’utilizzo.

Di positivo c’è che tutte le semplificazioni nell’utilizzo dell’interfaccia ColorOS sono anche qui presenti come ad esempio le varie gesture: due dita dall’alto verso il basso per accedere subito al multitasking, pinch-out a quattro dita per ridurre a finestra l’applicazione corrente.

Non manca poi il multiscreen collaboration che permette di condividere lo schermo dello smartphone OPPO sul Tablet così da gestire entrambi i dispositivi da uno unico o anche per sincronizzare gli appunti e fare un copia e incolla di elementi tra un dispositivo e l’altro.

Prestazioni e Autonomia

Altra differenza importante con Realme Pad, almeno sulla carta, è il processore trovando qui il Qualcomm Snapdragon 680 con 4 GB di RAM. Si tratta di una CPU che di fatto offre performance di basso livello ma per di contro consumi ridotti. Niente di particolarmente diverso però rispetto al MediaTek Helio G80 presente sul Realme. Insomma, per dirla in parole povere, le prestazioni non sono un plus di questi due Tablet e se cercate un’esperienza zero lag e super fluida, il consiglio è quello di guardare altrove.

Ovviamente per giocare a titoli semplici e poco onerosi va più che bene, così come anche per vedere contenuti multimediali dove non vi è interazione. Aspetto positivo invece il fatto che rispetto al Realme Pad i tagli di memoria sono superiori ovvero: 64 GB e 128 GB, fra i due la differenza nel prezzo è di circa 50 euro. La memoria è poi espandibile tramite MicroSD.

La batteria è da 7100 mAh il che, insieme al processore, garantisce una lunga durata e un lungo utilizzo. Indicativamente potete vederci tranquillamente più di 15 ore di film tramite le varie piattaforme di streaming oppure utilizzarlo attivamente per più di 8 ore complessive.

Fotocamera

Non è sicuramente un comparto da analizzare in un tablet, ma ugualmente degno di essere menzionato. Sono presenti una fotocamere da 5 megapixel principale e una fotocamera frontale da 8 megapixel con angolo di campo da 105°. La qualità è scarsa per entrambe tuttavia per delle videochiamate occasionali può risultare più che soddisfacente, indubbiamente non scatterete con questo prodotto foto che ricorderete.

In conclusione

OPPO Pad Air è un tablet che fa ciò che deve ma che già sulla carta non promette i fuochi d’artificio. Si tratta di un prodotto di largo consumo e non di nicchia per professionisti o cultori dell’immagine e quindi va valutato per ciò che è. Stona però comunque il prezzo di listino fissato a 299 euro per la versione da 64 GB e 349 euro per la versione da 128 GB, dove si scontra con prodotti con caratteristiche migliori.

Il suo prezzo ideale è circa 100 euro in meno e per questo risulta essere già un ottimo acquisto all’offerta ricorrente su Amazon che lo propone a 199 euro nella versione da 64 GB e 249 euro nella versione da 128 GB. Se cercate un Tablet e avete poche pretese, su queste cifre vi porterete a casa un prodotto più che soddisfacente.