Il colosso statunitense Qualcomm ha da poco tolto i veli sulle nuove piattaforme mobili Snapdragon 7 Gen 1 e Snapdragon 8+ Gen 1, soluzioni con cui intende rafforzare la propria leadership, confermata anche da Counterpoint Research, nel mercato dei dispositivi Android di fascia premium.

Prima di andare a scoprire tutte le caratteristiche di questi due nuovi SoC, destinati a dispositivi di fascia alta e di fascia top, che saranno indubbiamente protagonisti nei prossimi mesi a bordo di molti smartphone e tablet della nuova generazione, vi riportiamo le parole di Christopher Patrick, VP Senior e Direttore Generale della sezione dispositivi mobili di Qualcomm Technologies:

“Nel segmento mobile, il nostro obiettivo principale è fornire funzionalità e tecnologie nuove e rivoluzionarie per il settore e per i dispositivi di punta dei nostri clienti. Implementiamo queste funzionalità nella nostra serie Snapdragon 8, per poi portarle in tutta la nostra gamma. I nuovi Snapdragon 8+ e 7 Gen 1 offrono entrambi esperienze utente rivoluzionarie nelle rispettive fasce.”

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1: non un semplice Plus

Inizialmente veniva da più parti indicato come Snapdragon 8 Gen 1+ ma Qualcomm ha un po’, concedetemelo, mischiato le carte pur non stravolgendo la situazione rispetto a cosa ci si aspettasse. Il nuovo Snapdragon 8+ Gen 1 è il naturale successore dello Snapdragon 8 Gen 1, assoluto protagonista tra gli smartphone Android di fascia premium della prima parte del 2022.

Con questo nuovo e potentissimo SoC, Qualcomm vuole cancellare le problematiche riscontrate con lo Snapdragon 8 Gen 1, consentendo ai produttori di sfornare dispositivi ancora più performanti: l’azienda ha abbandonato Samsung per affidare la produzione a TSMC, pur mantenendo un processo produttivo a 4 nm.

Secondo l’azienda, il nuovo Snapdragon 8+ Gen 1 dovrebbe garantire prestazioni superiori nell’ordine del 10% e consumi ridotti nell’ordine del 30%, sia lato CPU che lato GPU. L’efficienza complessiva dovrebbe essere migliorata del 15%. Solo il tempo ci dirà se queste premesse troveranno conferma.

Per rendere possibile ciò, Qualcomm è intervenuta sulla CPU dello Snapdragon 8+ Gen 1 implementando core con frequenze riviste al rialzo rispetto a quanto messo a disposizione del predecessore: il core di potenza è stato spinto fino ai 3,2 GHz (contro i 3 GHz), i core intermedi fino a 2,75 GHz (2,5 GHz) e i core di efficienza fino a 2 GHz (1,8 GHz). Anche la GPU ha ricevuto un buon boost, grazie alle frequenze maggiorate del 10% e al motore AI, potenziato per garantire prestazioni migliori del 20% per ogni Watt consumato. Anche il modem ha ricevuto un efficientamento. Per il resto, il SoC dovrebbe rimanere invariato rispetto allo Snapdragon 8 Gen 1, ancora oggi una soluzione di assoluto rilievo.

Lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm sarà assoluto protagonista tra i dispositivi Android di fascia alta e top in arrivo nei prossimi mesi: tra i produttori ad averlo scelto, a livello globale, rientrano ASUS ROG, Black Shark, HONOR, iQOO, Lenovo, Motorola, Nubia, OnePlus, OPPO, OSOM, realme, RedMagic, Redmi, vivo, Xiaomi e ZTE. I primi dispositivi con a bordo questo SoC arriveranno nel terzo trimestre del 2022.

Specifiche tecniche

Di seguito, riportiamo le specifiche tecniche del nuovo Snapdragon 8+ Gen 1:

Codice interno: SM8475

Processo produttivo: 4 nm (TSMC)

(TSMC) CPU: 64-bit , Octa-Core (1+3+4) @ 3,2 GHz 1x Kryo Prime @ 3,2 GHz 3x Kryo Gold @ 2,75 GHz 4x Kryo Silver @ 2,0 GHz

, (1+3+4) @ GPU: Adreno 730 Supporto al gaming HDR Supporto alle API Vulkan 1.1

Memorie RAM: LPDDR5 @ 3200 MHz (massimo 16 GB)

(massimo 16 GB) Supporta fino a due display con HDR10+ Esterno: 4K con refresh rate a 60 Hz Interno: 4K con refresh rate a 60 Hz o QHD+ con refresh rate a 144 Hz

Capacità foto/videografiche: Triplo ISP a 18-bit Permette di catturare video fino all’ 8K HDR a 30 fps o 4K a 120 fps, con HDR10+, HDR10, HLG, Dolby Vision

Audio: Qualcomm Aqstic audio codec (WCD9385) e aptX audio playback

(WCD9385) e Modem: Snapdragon X65 5G 5G mmWave 5G sub-6 GHz (SA e NSA) Fino a 10 Gbps

Scheda wireless: Qualcomm FastConnect 6900 Wi-Fi 6E (2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz) Bluetooth 5.3 con LE

Connettività: NFC, USB 3.1, Sistemi di geolocalizzazione (dual-band)

Ricarica: Qualcomm Quick Charge 5

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 sarà il cuore pulsante dei prossimi best buy?

Il nuovo Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm inaugura il nuovo corso nella nomenclatura, introdotta dall’azienda con lo Snapdragon 8 Gen 1, e avrà l’arduo compito di raccogliere l’eredità dell’ottimo Snapdragon 778G, un SoC di assoluto livello, connubio perfetto tra potenza, autonomia e affidabilità.

Questa nuova soluzione, destinata ai dispositivi di fascia medio-alta, offre funzionalità e tecnologie provenienti dai SoC di fascia più alta, consentendo agli utenti di godere di esperienze di gioco “epiche”, di una connettività ai massimi livelli e di un’elaborazione degli scatti di primissimo piano.

Il nuovo SoC presenta infatti molti punti in comune col fratello maggiore e, nonostante i primi benchmark trapelati si siano rivelati deludenti, dovrebbe garantire un boost rispetto al predecessore, almeno sulla carta: per farlo, punta su una CPU octa-core a 2,4 GHz con GPU Adreno 662 che supporta il gaming HDR e le API Vulkan 1.1.

Tra le altre specifiche, anche qui troviamo un triplo ISP (ma a 14-bit), la scheda wireless FastConnect 6900 e un modem 5G che, tuttavia, è il meno prestante Snapdragon X62 5G (supporta tutti gli standard ma arriva a 4,4 Gbps in luogo dei 10 Gbps del modem X65 5G).

Lo Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm sarà protagonista nei dispositivi di fascia media e medio-alta di molti produttori a livello globale tra cui rientrano HONOR, OPPO e Xiaomi, che lanceranno dispositivi con a bordo questo SoC già nel secondo trimestre del 2022.

Specifiche tecniche

Di seguito, riportiamo le specifiche tecniche del nuovo Snapdragon 8+ Gen 1:

Processo produttivo: 4 nm

CPU: 64-bit , Octa-Core @ 2,4 GHz

, @ GPU: Adreno 662 Supporto al gaming HDR Supporto alle API Vulkan 1.1

Memorie RAM: LPDDR5 @ 3200 MHz (massimo 16 GB)

(massimo 16 GB) Supporta un display: FHD+ @ 144 Hz o QHD+ @ 60 Hz con HDR10+

@ o @ con Capacità foto/videografiche: Triplo ISP a 14-bit Permette di catturare video fino all’ 4K HDR

Audio: Qualcomm Aqstic audio codec (WCD9385) e aptX audio playback

(WCD9385) e Modem: Snapdragon X62 5G 5G mmWave 5G sub-6 GHz (SA e NSA) Fino a 4,4 Gbps

Scheda wireless: Qualcomm FastConnect 6900 Wi-Fi 6E (2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz) Bluetooth 5.3 con LE

Connettività: NFC, USB 3.1, Sistemi di geolocalizzazione (dual-band)

Ricarica: Qualcomm Quick Charge 5

Vedremo se questi nuovi SoC di Qualcomm riusciranno a mantenere le promesse e a fare meglio dei predecessori: specie per il “minore” dei due, il compito sarà arduo.

