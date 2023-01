Nel corso della giornata di ieri vi abbiamo parlato della versione 8.7 di Android Auto e dell’assenza della nuova interfaccia “Coolwalk“. A quanto pare la nuova iterazione, che sta iniziando ad essere distribuita su larga scala a partire da questa settimana, ha rimosso una funzione molto comoda presente da diverso tempo. Vediamo di cosa si tratta e come porre rimedio.

Bisogna dire addio a questa funzione di Android Auto?

Con Android Auto 8.7 Google ha rimosso l’opzione “Wireless Android Auto“, disponibile da tempo nel menu delle impostazioni nella sezione “Sistema”, direttamente sopra quella per disattivare Google Analytics. Se fino a qualche anno fa la funzione era disattiva di default e per attivarla era necessario cercare tra le impostazioni, sembra che Big G abbia deciso di cambiare rotta lasciandola attiva per impostazione predefinita e impedendone la disattivazione manuale. Negli screenshot che seguono è possibile notare il cambiamento, con a sinistra la versione 8.7 di Android Auto e a destra una precedente release.

Sebbene la sua scomparsa dal menu delle impostazioni non interessi di per sé il funzionamento della modalità wireless, potrebbe risultare abbastanza frustrante nel caso in cui si volesse disattivarla su un dispositivo per consentire la connessione a un secondo dispositivo, oppure nel caso in cui si volesse collegare lo smartphone semplicemente via Bluetooth senza usufruire dei vantaggi di Android Auto. Ciò significa che, essendo la funzione attiva di base, porta all’accoppiamento istantaneo tra auto e smartphone subito dopo il riconoscimento, con una drastica riduzione dell’autonomia del proprio telefono anche nel caso in cui non si sfruttasse effettivamente il collegamento. Attualmente la modifica è presente anche in Android Auto 8.8, disponibile per alcuni partecipanti al programma beta, quindi la rimozione sembra decisiva e non temporanea o dovuta a un bug.

Come riattivare manualmente l’opzione

Tuttavia c’è una buona notizia, ovvero che, nonostante a prima vista l’opzione può sembrare effettivamente scomparsa definitivamente, è raggiungibile e disattivabile manualmente dalle opzioni sviluppatore di Android Auto alle quali si può accedere cliccando ripetutamente sulla versione corrente nelle impostazioni dell’app. Per chi volesse attivare nuovamente il settaggio per gestire in totale autonomia la funzione wireless può seguire questa nostra guida che spiega passo passo come procedere.

Potrebbe interessarti anche: Pixel Watch può notificare il ritmo cardiaco irregolare, ma non per tutti