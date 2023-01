Nel corso della prima settimana dell’anno, Google ha sfruttato l’occasione della kermesse del CES 2023 per annunciare ufficialmente il rilascio del nuovo design di Android Auto, nome in codice “Coolwalk”, a tutti gli utenti della piattaforma. Una release che si fa attendere fin dalla presentazione avvenuta al Google I/O 2022 e che ora, nonostante l’annuncio ufficiale, pare sia stia facendo desiderare ulteriormente.

Il nuovo design rinnova completamente i paradigmi dell’applicazione aggiornandone l’interfaccia e arricchendone le funzionalità grazie alla nuova dashboard che abbraccia una dock per le scorciatoie, un nuovo widget per la riproduzione dei media e in generale un’esperienza utente più immediata e semplice pensata per l’utilizzo alla guida, in cui questi elementi la fanno da padrone per garantire la sicurezza del conducente.

Per saperne di più su Android Auto Coolwalk vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Android Auto “Coolwalk” continua a farsi desiderare: il rilascio è più lento del previsto?

Come anticipato, la nuova iterazione di Android Auto si sta facendo attendere più del previsto poiché, nonostante l’applicazione si stia aggiornando in queste ore alla versione 8.7, la nuova interfaccia risulta ancora non pervenuta. Google sembra stia rilasciando la rinnovata interfaccia tramite un aggiornamento lato server sin dai primi giorni di gennaio dunque, com’è noto in questi casi, le tempistiche sono particolarmente lente e impossibili da prevedere.

A tal proposito, un utente ha segnalato di aver ricevuto il nuovo stile grafico sulla proprio automobile in concomitanza dell’aggiornamento alla versione 8.6 dell’app mentre, stando a un sondaggio lanciato da 9to5google tra i propri lettori, più del 90% degli utenti lamentano l’assenza della rinnovata interfaccia nonostante possano vantare la versione 8.7.

Benché gli utenti fremano dalla possibilità di mettere le mani su Android Auto Coolwalk ciò che è confortante è quel 10% che ha già ricevuto l’aggiornamento – sintomo che da parte di Google qualcosa si sta muovendo – e che nel corso delle prossime settimane sembra essere destinato solo a crescere. Vi terremo aggiornati qualora dovessero esserci ulteriori sviluppi.

Potrebbe interessarti anche: Google Messaggi a breve potrebbe permettere di creare il profilo utente