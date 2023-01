Dopo aver trattato la funzione Watch Unlock in arrivo nei prossimi mesi, torniamo a parlare di Google Pixel Watch, il primo smartwatch di Google con Wear OS. Sia nella nostra anteprima sia nella videorecensione abbiamo evidenziato come avesse alcuni limiti e difetti, soprattutto per quanto riguarda l’ambito salute e fitness, concentrandosi in maniera particolare sulla parte smart. A conferma di ciò, sebbene Fitbit sia controllata proprio da Big G dal 2021 e Pixel Watch sia un prodotto premium, non dispone di tutte le funzioni dedicate alla salute presenti anche su un tracker Fitbit di fascia bassa, come ad esempio il rilevamento della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), nonostante sia fisicamente provvisto del sensore dedicato, le notifiche di frequenza cardiaca alta e bassa e la variazione della temperatura della pelle. Tuttavia, in queste ore sembrerebbe essere stata sbloccata una funzione molto attesa da tutti gli utenti. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Notifiche di ritmo cardiaco irregolare in arrivo su Pixel Watch?

Benché Pixel Watch disponga di un’app ECG che permette la registrazione di segnali elettrici per 30 secondi e la ricerca di tracce di fibrillazione atriale (AFib) su richiesta, non supporta ufficialmente le notifiche di ritmo cardiaco irregolare che funzionano quando non si è in movimento o mentre si sta dormendo. Tuttavia, in queste ore alcuni possessori di Pixel Watch stanno visualizzando una nuova pagina relativa alle notifiche sul ritmo irregolare nella scheda Discover dell’app Fitbit. Nella pagina dedicata sono presenti informazioni sul sul suo funzionamento ed è anche presente la possibilità di visualizzare le notifiche, segnalando l’ultima analisi effettuata dal dispositivo.

Al momento non è chiaro se questa funzione sia stata attivata intenzionalmente da Fitbit (e, di conseguenza, anche da Google) o se si tratti semplicemente di un bug. Vi terremo sicuramente aggiornati sugli sviluppi nel corso dei prossimi giorni.

Potrebbe interessarti anche: Ecco Mobvoi TicWatch Pro 5, il primo smartwatch con Snapdragon W5+