Con il nuovo anno Google ha iniziato ad aggiornare tante app come Google Chrome, Google Traduttore, Files, Trova il mio dispositivo, Google Home e tante altre. Ora è il turno di Google Play Store, che raggiunge la versione 34.0.13 e porta con sé interessanti novità sul fronte sicurezza ma non solo. Vediamo insieme tutte le nuove funzioni introdotte con l’ultimo aggiornamento.

Approvazione degli acquisti su Google Play

All’inizio di questa settimana Google ha aggiunto al Play Store una nuova funzione di controllo per i genitori di un gruppo Famiglia che consentirà di richiedere ai membri di ottenere l’autorizzazione per acquistare o scaricare contenuti su Google Play. Tuttavia, è importante evidenziare che le impostazioni di approvazione degli acquisti si applicano solo agli acquisti effettuati tramite il sistema di fatturazione di Google Play, quindi per app a pagamento e acquisti in-app. Una volta ricevuta la notifica, il gestore del gruppo Famiglia può interagire con la notifica per elaborare la richiesta di pagamento o eventualmente rifiutarla. Inoltre è possibile controllare la cronologia degli acquisti e delle richieste nella sezione apposita. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare la pagina di supporto dedicata.

Riconoscimento di utenti reali e bot

Stando a quanto si apprende da Mishaal Rahman, Google starebbe lavorando a una nuova modalità in grado di segnalare agli sviluppatori se la propria applicazione è in esecuzione da un utente reale o un bot. La funzione sarebbe ancora in fase di sviluppo e la sua data di rilascio non è stata resa nota.

Scoperta nell’API Play Integrity in un campo non documentato chiamato AccountActivity, sarebbe in grado di classificare gli utenti in base alla loro attività nell’app Google Play Store. Le categorie al momento conosciute nelle quali gli utenti possono rientrare sono le seguenti: ACTIVITY_LEVEL_UNSPECIFIED, UNEVALUATED, UNUSUAL, UNKNOWN, TYPICAL_BASIC e TYPICAL_STRONG.

Ritorno dei changelog nella versione web

Sebbene non si tratti specificatamente dell’app per Android, recentemente è stato rilevato un cambiamento nella versione web del Play Store che ha portato alla scomparsa dei changelog con le novità degli aggiornamenti delle app.

A quanto pare Google ha cambiato idea e, a distanza di qualche giorno, i changelog sono tornati nuovamente consultabili nella stessa identica posizione pre-rimozione. Un’ottima notizia per chi è solito consultare la versione web per tenersi aggiornato su nuove app in uscita o sugli aggiornamenti delle proprie applicazioni preferite.

Come aggiornare il Google Play Store

Per beneficiare di tutte le novità è sufficiente aggiornare l’app Play Store alla versione 34.0.13 dal proprio smartphone Android. La procedura da seguire è molto semplice: dopo aver aperto l’app bisogna cliccare sull’icona del proprio profilo in alto a destra, recarsi su Impostazioni, poi Informazioni e infine cliccare su Aggiorna il Play Store.

