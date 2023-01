Al CES 2023 il colosso di Mountain View ha dichiarato che Nearby Share (conosciuta anche come Condivisione nelle vicinanze) è ora disponibile su quasi 3 miliardi di dispositivi, il che fa capire come l’azienda si stia impegnando per semplificare la condivisione di file tra dispositivi Android. Dopo aver ritoccato la funzione all’insegna del Material You con l’aggiornamento di sistema di dicembre 2022, Google ha deciso di consolidarne la presenza anche nell’app Files di Google, cambiando il nome della sezione dedicata alla condivisione rapida di file.

Nearby Share sempre più presente: ora anche nell’app Files di Google

Con l’ultimo aggiornamento dell’app proprietaria Files che – tra le altre cose – funge anche da semplice file manager, il colosso di Mountain View ha rinominato la scheda “Condividi” in “Condivisione nelle vicinanze“, con un’icona a doppia elica che sostituisce la precedente con le due frecce. Si tratta di un mero cambiamento nominale ed estetico, in quanto la funzionalità rimane la stessa: l’app è già in grado di sfruttare Nearby Share e Google ci tiene ribadirlo esplicitamente nell’interfaccia utente della relativa sezione. Nelle immagini qui sotto è possibile osservare il cambiamento, con a sinistra la vecchia versione dell’app e a destra la nuova con la scheda aggiornata.

Questo cambiamento è in linea con la strada tracciata da un po’ di tempo che prevede l’espansione della funzione per fronteggiare AirDrop di Apple, anche grazie al possibile supporto ai PC Windows in arrivo nel prossimo futuro.

Come aggiornare l’app Files di Google

Questo aggiornamento è stato distribuito lato server con la versione 1.0.502292351 dell’app Files ed è possibile scaricarlo cliccando il badge presente qui sotto che riporta direttamente al Google Play Store.

