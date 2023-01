Nelle scorse ore sul sito del supporto Google è apparso il post con tutte le novità degli ultimi aggiornamenti di sistema di Google Play, con particolare riferimento a quello del mese di gennaio 2023.

Com’è noto, tali aggiornamenti del sistema operativo Android sono forniti sia da Google che da Google Play Store e Google Play Services. Non si tratta di aggiornamenti riservati soltanto ad una determinata categoria di prodotti, bensì disponibili per svariate tipologie di dispositivi, quali telefoni, tablet, dispositivi Android TV e Google TV, così come veicoli con Android Auto, indossabili con Wear OS e computer e tablet con Chrome OS.

Aggiornamenti di sistema di Google: le novità di gennaio 2023

Ecco la lista completa di correzioni, miglioramenti e altre novità, così come illustrata direttamente da Big G:

Games

[Phone, PC] Expanding the range of users and use cases supported by the Play Games profile.[2]

Google Play Store New Features to help you discover the Apps & Games you love. [3]

Optimizations allowing faster and more reliable download and installation. [3]

Continuous improvements to Play Protect to keep your device safe. [3]

Various performance optimizations, bug fixes and improvements to security, stability and accessibility.[3]

Developer Services

[Phone] New developer features for Google and third party app developers to support Device Connectivity related developer services in their apps.[2]

[2] Available through Google Play services v01.23 updated on 01/05/2022

[3] Available through Google Play Store v33.5 updated on 01/05/2022