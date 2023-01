L’applicazione Google Home permette di configurare e gestire i dispositivi per la casa come Google Chromecast, Google TV, Google Nest e tantissimi altri prodotti smart home compatibili come luci, videocamere e termostati. Nonostante sia garantita la piena compatibilità con sistemi di terze parti, l’integrazione tra prodotti e servizi nativi di Google garantisce alti livelli di stabilità e funzioni aggiuntive non sempre disponibili con prodotti terzi. Si pensi, ad esempio, a tutte quelle opzioni di gestione e controllo presenti sia su Google Chromecast sia su tutti i televisori con Android TV a bordo.

Da oggi la situazione sembrerebbe migliorare sensibilmente in quanto, col nuovo aggiornamento, sarà possibile accedere a controlli aggiuntivi anche per il controllo di TV con sistemi operativi alternativi.

Negli ultimi mesi la casa di Mountain View sta lavorando duramente per estendere il nuovo linguaggio grafico Material You a tutte le proprie app.

In queste ore Google ha comunicato con un tweet che la nuova interfaccia di Google Home, in fase sviluppo da alcune settimane, non sarà più un’esclusiva del programma Home Preview e sarà presto disponibile al grande pubblico in versione stabile.

Does your remote like to go couch diving? 🛋🤿 The Google Home app can help.

Now you can easily control playback, switch inputs, adjust the volume, and more for your connected streaming or media devices straight from the app. pic.twitter.com/iIfiLDxSSE

— Made by Google (@madebygoogle) January 11, 2023