Samsung è sicuramente una delle aziende che garantisce supporto software costantemente e in tempi celeri, seconda ovviamente solo a Google. A conferma di ciò, dopo la prima ondata di aggiornamenti continua la distribuzione di nuove versioni su smartphone di diversa fascia di prezzo, tra cui Galaxy S21, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy A72, Galaxy M42 5G e Galaxy A31 e anche un dispositivo non Samsung, ovvero Nothing Phone (1). Andiamo a scoprire insieme tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S21

Partiamo dalla famiglia Samsung Galaxy S21 che, nonostante abbia già ricevuto il primo aggiornamento dell’anno con le patch di sicurezza di gennaio 2023, torna ad aggiornarsi a distanza di pochi giorni. Con una dimensione di circa 220 MB, il download contiene la versione del firmware G99xBXXS5DWA4. Non è molto chiaro quali siano le novità dell’aggiornamento, in quanto l’unica descrizione degna di nota si sofferma su un vago miglioramento della sicurezza, senza aggiungere ulteriori dettagli in merito. È lecito pensare che il precedente aggiornamento possa aver portato con sé alcuni bug immediatamente risolti con questa nuova versione. Al momento sembra essere già disponibile in diversi Paesi dell’Europa ma può essere necessario attendere qualche giorno affinché lo vediate sul vostro smartphone.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3

Altri due telefoni per i quali è pronto l’aggiornamento da ieri sono il Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3. Entrambi i pieghevoli 2021 riceveranno la patch di sicurezza di gennaio 2023 e non molto altro Le nuove versioni del firmware sono rispettivamente F711BXXS3DWA3 e F926BXXS2DWA3, e apportano correzioni per più di 50 problemi di sicurezza: tra i miglioramenti più importanti segnaliamo quelli alla connettività NFC e Wi-Fi, Samsung Knox, Safe Folder e l’app Telefono. Anche in questo caso è già in distribuzione in Europa sui modelli non brandizzati.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4

Stranamente Samsung ha rilasciato l’aggiornamento per i modelli Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4 con un giorno di ritardo rispetto ai predecessori. Oltre a una mera questione di tempistiche, il contenuto sembra essere lo stesso trattandosi delle patch di gennaio 2023, che come abbiamo visto includono diverse correzioni di sicurezza ma nessuna di livello critico. L’ultimo aggiornamento per il Galaxy Z Fold 4 (SM-F936U1) porta la versione firmware F936U1UES1BWA2, mentre quello per il Galaxy Z Flip 4 (SM-F721U1) ha la versione firmware F721U1UES1BWA2. L’update è in fase di distribuzione in queste ore negli Stati Uniti, quindi immaginiamo che l’arrivo in Europa sia questione di giorni.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A72

Dopo aver ricevuto Android 13 (e la One UI 5.0) unitamente alle patch di sicurezza di novembre 2022, in queste ore la variante internazionale di Samsung Galaxy A72 (SM-A725F) sta ricevendo un nuovo aggiornamento, che porta la patch di sicurezza di gennaio 2023. L’ultima versione del firmware è A725FXXU4CWA2, ma non essendo ancora disponibile il registro completo delle modifiche non è dato sapere se ci siano altre novità. L’update è attualmente in distribuzione in Russia, il che porta a pensare che arriverà molto presto anche in altri Paesi tra cui l’Italia.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy M42 5G

Come garantito dal produttore, lo smartphone di fascia media Samsung Galaxy M42 5G dovrebbe ricevere almeno un aggiornamento di sicurezza ogni tre mesi. Al momento la tabella di marcia sembra rispettata, con una frequenza di aggiornamento addirittura migliore del previsto, in quanto sono state correttamente distribuite sia la patch di sicurezza di novembre 2022 insieme all’aggiornamento del sistema operativo ad Android 13 (e One UI 5.0), sia le patch di sicurezza di dicembre 2022 durante l’ultimo mese dello scorso anno. A conferma della cadenza ormai mensile, oggi Galaxy M42 5G (SM-M426B) riceve un altro aggiornamento che porta la versione firmware M426BXXU4CWA2 e aggiorna le patch di sicurezza a gennaio 2023.

Il telefono ha fatto il suo debutto nell’aprile del 2021 ed è una versione destinata solo ad alcuni mercati del Galaxy A42 5G, che sta ricevendo Android 13 proprio in queste ore, nonostante qualche perplessità iniziale sulla sua uscita. Immesso sul mercato con Android 11 (e One UI 3.1) a bordo, ha già ricevuto due major update: Android 12 (e One UI 4.1) e, come abbiamo già detto, più recentemente Android 13 (e One UI 5.0). Poiché Samsung ha promesso di offrire due anni di aggiornamenti del sistema operativo, potrebbe non ricevere Android 14, ma continuerà a ricevere aggiornamenti di sicurezza fino al 2026.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A31

Diverso il discorso per Samsung Galaxy A31, che può contare su due aggiornamenti di sicurezza garantiti all’anno. Proprio nel primo mese dell’anno è arrivato il primo che, anche in questo caso, aggiorna le patch di sicurezza a gennaio 2023 per entrambi i modelli SM-A315F e SM-A315G, con le versioni firmware rispettivamente A315FXXS2DWA2 e A315GZHS2DWA2.

L’aggiornamento per il modello SM-A315F è attualmente in distribuzione in cinque regioni: Paesi del Caucaso, India, Kazakistan, Russia, Ucraina e Uzbekistan, mentre l’ultimo firmware per l’SM-A315G risulta in rilascio solo in due paesi: Hong Kong e Taiwan. Ci aspettiamo che Samsung renda disponibile la nuova versione in altri paesi nel corso delle prossime settimane. Anche in questo caso è valido il discorso fatto per Galaxy M42/A42, che vede il probabile non arrivo di nuove major release di Android con, però, aggiornamenti di sicurezza con cadenza semestrale garantiti fino al 2025.

Novità aggiornamento Nothing Phone (1)

Concludiamo questa carrellata con uno smartphone di un brand differente. Stiamo parlando di Nothing Phone (1) che, anche in questo caso, riceve le patch di sicurezza di gennaio 2023 e varie correzioni delle prestazioni con l’aggiornamento Nothing OS 1.1.8 in versione stabile. Ancora niente per il tanto atteso Android 13, che sembra destinato a test più approfonditi prima del rilascio ufficiale. Per i non partecipanti alla beta si tratta di un aggiornamento piuttosto scarno di novità, tanto che l’arrivo delle patch di gennaio non è nemmeno menzionato nel changelog ufficiale. Detto questo, oltre all’attenzione per la sicurezza è stata aggiunta la piena integrazione dell’app Nothing X con il sistema operativo (fino ad oggi riservata esclusivamente nelle versioni beta del sistema operativo), che renderà felici tutti i possessori delle Nothing Ear (1) o Ear (Stick). Come di consueto, anche il roll-out OTA della nuova versione avverrà in maniera graduale, quindi potrà essere necessaria qualche ora in più affinché tutti i possessori ricevano la notifica sul proprio Phone (1).

Come aggiornare gli smartphone Samsung e Nothing

Per quanto riguarda l’aggiornamento di tutti i modelli Galaxy menzionati la procedura è molto semplice e risulta molto simile a quella per Nothing Phone (1): per verificare la presenza della nuova versione sul vostro dispositivo non dovete far altro che recarvi in Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa.

Potrebbe interessarti anche: Google rilascia Android 13 QPR2 Beta 2 per i Pixel: ecco tutte le novità