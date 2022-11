Dopo aver ufficializzato la data di lancio delle cuffie Nothing ear (stick), Nothing ha annunciato di aver rinominato l’app Nothing ear (1) in Nothing X. Oltre al nuovo nome l’azienda guidata da Carl Pei ha introdotto una nuova interfaccia utente e nuove funzionalità per le sue cuffie true wireless.

La nuova app Nothing X semplifica l’accoppiamento e il processo di configurazione delle cuffie e migliora i controlli tramite gesti, inoltre aggiunge una nuova esperienza di equalizzazione dell’audio per le cuffie Nothing Ear (Stick) e introduce una nuova modalità a bassa latenza per una migliore esperienza di gioco.

Principali caratteristiche dell’app Nothing X

La nuova app Nothing X consente di:

Cambiare la modalità di cancellazione del rumore

Personalizzare i controlli con i gesti

Personalizzare le impostazioni dell’equalizzatore

Trovare le cuffie

Attivare la modalità a bassa latenza

Monitorare i livelli della batteria di ciascun auricolare e della custodia

Aggiornare il firmware

Ottenere suggerimenti e supporto

Queste funzionalità sono accessibili attraverso le impostazioni Bluetooth dello smartphone Nothing Phone (1), mentre per altri smartphone è necessario scaricare l’app Nothing X.

A seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.

