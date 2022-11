Samsung non si ferma e prosegue con la distribuzione della sua One UI 5 basata su Android 13: oggi tocca ad altri due pieghevoli, ossia Samsung Galaxy Z Fold2 5G e Samsung Galaxy Z Flip 5G, ma anche allo smartphone di fascia media Samsung Galaxy A72. Aggiornamenti in rollout anche per Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+, ma purtroppo non si tratta della nuova release del robottino. Andiamo a scoprire tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamenti Android 13 Samsung Galaxy Z Fold2 5G e Samsung Galaxy Z Flip 5G

Iniziamo proprio dai due pieghevoli, che stanno ricevendo in queste ore l’aggiornamento ad Android 13 con la One UI 5. Samsung sembra voler davvero concludere entro l’anno il rollout dell’ultima distribuzione del robottino, visto il ritmo che sta sostenendo, e oggi tocca a Galaxy Z Fold2 5G e Galaxy Z Flip 5G. Il primo sta ricevendo il firmware F916BXXU2IVK3 a partire dal Regno Unito, che include tutte le novità di Android 13 insieme alle patch di sicurezza di novembre 2022. Il secondo sta anticipando il fratello 4G (presumibilmente di poche ore) con il firmware F707BXXU7IVK6, in distribuzione anche in Italia con patch di novembre 2022.

Oltre alle correzioni di sicurezza, le novità includono possibilità di personalizzazione più avanzate (con tavolozze dei colori più complete, temi dinamici con icone più grandi, contrasti e sfumature migliorati), nuove animazioni ed effetti di transizione migliorati, nuovi effetti di sfocatura, nuovi stili per l’orologio (per la schermata di blocco, ora modificabile in modo più semplice, e non solo), nuove impostazioni per la scelta degli sfondi, schermate del chiamante personalizzabili, routine più avanzate, Modalità Sonno, widget impilabili, nuove gesture per il multischermo e la riduzione a finestra, nuovo menu Dispositivi connessi all’interno delle Impostazioni, novità per l’app Fotocamera e la Galleria, notifiche più ampie, nuovo pop-up per le chiamate in arrivo e molto altro.

Secondo la tabella di marcia diffusa da Samsung per l’Europa, entrambi i dispositivi avrebbero dovuto ricevere Android 13 nel mese di dicembre 2022, così come lo smartphone più in basso. Il produttore è dunque in anticipo rispetto a quanto previsto. A meno di sorprese, per Galaxy Z Flip 5G si tratta dell’ultimo major update: da ora in avanti dovrebbero arrivare solo patch di sicurezza.

Novità aggiornamento Android 13 Samsung Galaxy A72

Anche Samsung Galaxy A72 avrebbe dovuto ricevere Android 13 e One UI 5 nel mese di dicembre, ma a quanto pare il produttore procede più spedito. Lo smartphone sta infatti accogliendo il firmware A725FXXU4CVJB a partire dalla Russia, insieme alle patch di sicurezza di novembre 2022. Le novità sono bene o male quelle descritte qui sopra, che comprendono le nuove possibilità di personalizzazione per temi, icone, menu, sfondi, schermata di blocco e non solo, i widget impilabili, le nuove animazioni con effetti di transizione migliorati, il nuovo menu dedicato ai Dispositivi connessi nelle impostazioni di sistema e tanto altro.

Galaxy A72 è uscito con Android 11 e per lui si tratta dunque del secondo major update: in base a quanto promesso, dovrebbe fermarsi con Android 14.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+

Purtroppo niente Android 13 per Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+, che dovrebbero restare fermi ad Android 12 con l’attuale versione della One UI (contrariamente al modello Galaxy Note 10 Lite, uscito più avanti). Questo non significa che il produttore abbia abbandonato i due smartphone: sta proseguendo in questi giorni la distribuzione delle patch di sicurezza di ottobre 2022, anche in Italia. Il rollout è partito il mese scorso, ma a quanto pare è andato un po’ a rilento.

In arrivo il firmware N97*FXXS8HVJ1, che include le correzioni delle vulnerabilità delle patch del mese scorso. Di recente i due smartphone sono passati dall’elenco dei modelli aggiornati con frequenza mensile a quello dei dispositivi che riceveranno update ogni tre mesi.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy A72, Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+

Gli aggiornamenti di cui abbiamo parlato qui sopra, con o senza Android 13, sono in distribuzione in queste ore, ma non è detto che siano già disponibili anche in Italia e sul vostro smartphone. Per cercare aggiornamenti via OTA e installarli potete recarvi all’interno delle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo, potete riprovare dopo qualche ora.

