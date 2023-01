La nota catena dell’elettronica di consumo MediaWorld, ha da poco lanciato il nuovo volantino “TV e PC mania”, valido online e in negozio fino al prossimo 22 gennaio.

Oltre ad un focus sul mondo delle TV e dei computer, suggerito dal nome stesso del volantino, vengono proposti in offerta un buon numero di smartphone Android e anche alcuni smartwatch con o senza Wear OS. Scopriamo, quindi, quali sono le migliori offerte del nuovo volantino MediaWorld.

Mediaworld lancia il volantino “TV e PC mania”

Come anticipato in apertura, tramite il volantino “TV e PC mania”, MediaWorld propone tantissime offerte su un gran numero di prodotti tecnologici, tra i quali rientrano anche molti dispositivi del panorama Android: tra questi, a parte un buon numero di smartphone, troviamo alcuni tablet e alcuni smartwatch.

Qualora siate interessati, sui nostri altri due portali Tutto.TV e TuttoTech.net potete trovare altri due articoli (linkati di seguito) riguardanti il volantino MediaWorld con un focus specifico, rispettivamente, sulle migliori offerte relative alle smart TV e su tutte le altre categorie di prodotto, tra cui prodotti a marchio Apple, tanti notebook e molto altro.

Migliori smartphone Android in offerta

Tra gli smartphone Android proposti in offerta nell’ultimo volantino MediaWorld, troviamo alcuni dei top gamma di casa Samsung, come il pieghevole Galaxy Z Flip4 (trovate qui la nostra recensione), il Galaxy S22 Ultra (trovate qui la nostra recensione) e il Galaxy S22 (trovate qui la nostra recensione). Tutti e tre questi smartphone vengono proposti in un unico taglio di memoria (256 GB per il primo e il terzo, 128 GB per il secondo) ma in praticamente tutte le colorazioni esistenti che fanno leggermente variare il prezzo.

Oltre agli smartphone del colosso sudcoreano, MediaWorld propone in offerta anche alcuni dispositivi di fascia media targati Xiaomi, come lo Xiaomi 12T o lo Xiaomi 12 Lite, OPPO, come il Find X5 Lite o l’A54s, HONOR, come l’HONOR 70 5G (trovate qui la nostra recensione) e il Magic4 Lite in versione 4G. Infine, vi segnaliamo due base gamma come il Moto G22 di Motorola o il TCL 405.

Tutti gli smartphone Android in offerta nel volantino “TV e PC mania di MediaWorld”

Le altre offerte del panorama Android nel nuovo volantino MediaWorld

Archiviate le migliori offerte sugli smartphone, ci spostiamo ad altri dispositivi del panorama Android che vengono proposti in offerta nel nuovo volantino MediaWorld.

Tra questi, rientrano un paio di tablet, il sempre affidabile Galaxy Tab A8 di Samsung, in versione Wi-Fi + LTE o in versione solo Wi-Fi e il Tab M10 Plus di Lenovo (trovate qui la nostra recensione); andando oltre, troviamo un buon numero di smartwatch, come i più recenti Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro di Samsung (trovate qui la nostra recensione) il Watch GT3 Pro di HUAWEI e il Versa 4 di Fitbit, azienda del panorama Google.

Come dicevamo in precedenza, queste e tutte le altre offerte del volantino “TV e PC mania” di MediaWorld saranno attive fino al prossimo 22 gennaio (salvo esaurimento scorte). Vi segnaliamo, inoltre, che MediaWorld offre la possibilità di sfruttare la consegna gratuita sui prodotti in offerta e permette di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal oppure per il finanziamento a tasso zero in 20 rate (che può essere richiesto direttamente online).

Tutte le offerte del volantino “TV e PC mania” di MediaWorld – online e in negozio fino al 22 gennaio 2023

