Ci sono molti motivi dietro all’acquisto di un tablet, uno di questi, probabilmente il più evidente, è la produttività in mobilità. Molti utenti infatti decidono di acquistare o regalare un dispositivo di questo genere per sopperire, ove possibile, alla mancanza di un pc. Lenovo Tab M10 Plus è la soluzione economica del produttore che aspira a risolvere questo problema, peccato però che una serie di scelte opinabili non renderà la vostra esperienza di utilizzo pienamente appagante. Scopriamo insieme come si è comportato in questi giorni di test nella nostra recensione.

Design & Ergonomia

Cominciamo subito dicendo che tutti i nuovi tablet di Lenovo hanno quasi lo stesso design, che ovviamente non possiamo che ritrovare anche su M10 Plus. Le linee sono armoniche e stondate e rendono l’utilizzo del dispositivo molto comodo anche se lo si regge con una sola mano.

Rispetto ad altri tablet del produttore che abbiamo testato nel corso degli ultimi mesi questo sembra essere leggermente più leggero, attestandosi a 465 grammi circa. Per quanto riguarda le dimensioni, M10 Plus misura 7.45 x 251.2 x 158.8 mm, il che lo rende di fatto abbastanza contenuto rispetto ad altre soluzioni presenti sul mercato.

Abbiamo particolarmente apprezzato l’uso di materiali di qualità che donano un valore aggiunto importante alle sensazioni che il dispositivo restituisce. Si sarebbe potuto infatti optare per la plastica per mantenere i costi più contenuti, invece si è scelto di utilizzare il metallo per la back cover.

Frontalmente il display è un 10.6″ IPS con risoluzione 2K inserito in cornici generose, probabilmente per preservarne la durabilità. Si tratta di un display di qualità che ci è piaciuto in quasi tutte le situazioni, fatta eccezione per la mobilità. Non sarebbe infatti guastata un po di luminosità in più che in questo periodo è necessaria per un utilizzo all’aperto, visto che 400 nits ci sembrano veramente pochini.

Hardware & Prestazioni

Il tallone d’Achille di questo Lenovo Tab M10 Plus è proprio nel comparto hardware e quindi nelle prestazioni, caratterizzato da una serie di scelte che non siamo riusciti a comprendere a pieno. Il tablet è equipaggiato con un SoC di casa Mediatek, l’Helio G80, accompagnato però da soli 4GB di Memoria RAM e da 64GB di memoria interna di tipo eMMC 5.1.

E’ facilmente intuibile, anche per i non addetti ai lavori, che questa dotazione va in netta contrapposizione con l’utilizzo per il quale nasce questo tablet. Per uso lavorativo infatti le prestazioni sono appena sufficienti, se infatti vogliamo passare a processi più impegnativi come ad esempio il gioco rimarremo senz’altro delusi.

Se il vostro intento è utilizzarlo per rispondere alle mail, consultare i social o leggere un buon libro non potrete che rimanere contenti, ma se siete soliti sfruttare il multitasking del vostro dispositivo Android e siete alla ricerca di un sostituito al vostro laptop vi consigliamo di guardare ad altri prodotti, anche dello stesso produttore.

Software

A bordo di Lenovo Tab M10 Plus troviamo Android 12 ed il produttore ha già garantito almeno il passaggio alla major release successiva. Sotto questo aspetto non possiamo assolutamente lamentarci visto anche il costo del dispositivo.

L’interfaccia non presenta grossi stravolgimenti rispetto a quella stock, cosa che ci ha lasciato molto soddisfatti.

Autonomia

All’interno di Lenovo Tab M10 Plus troviamo una batteria da 7500 mA. Si tratta di una capienza abbastanza standard per questa categoria di prodotto, ma bisogna ammettere che è in grado di regalare soddisfazioni. Con un uso lavorativo siamo stati in grado di scaricarlo in 4 giorni e ammesso di non avere esigenze particolari è un risultato più che soddisfacente per la gran parte maggioranza degli utenti.

In Conclusione

Per portarsi a casa Lenovo Tab M10 Plus si parte da 199€ (ora è disponibile su Amazon a 159€), un prezzo decisamente competitivo vista l’affidabilità del brand con il quale ci stiamo confrontando. È un dispositivo di qualità che paga però lo scotto delle rinunce che è costretto ad avere per abbattere i costi di produzione.

Se siete alla ricerca di un dispositivo longevo e che non vi faccia rimpiangere l’uso di uno smartphone o di un laptop questo non fa decisamente al caso vostro e vi consigliamo di guardare altrove, magari alzando un po’ il budget a vostra disposizione.