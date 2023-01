Nuova giornata di aggiornamenti per alcuni modelli di smartphone Android: da un lato c’è Samsung, che aggiorna Galaxy F13 ad Android 13 e, con un po’ di ritardo, porta nuove patch di sicurezza su Galaxy M01, Galaxy M02s e Galaxy F41; dall’altro OnePlus, che come preannunciato ieri sta distribuendo l’ultimo aggiornamento per OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro. Andiamo a scoprire le novità in arrivo.

Novità aggiornamento Android 13 per Samsung Galaxy F13

Partiamo da Samsung Galaxy F13, che è solo l’ultimo di una lunga lista di modelli del produttore a ricevere l’aggiornamento ad Android 13 con One UI 5.0. Il nuovo firmware, versione E135FXXU1BVL2, si fa vedere in India insieme alle patch di sicurezza di novembre 2022. Ci è voluto un po’ di più rispetto ad altri dispositivi, ma le novità dell’ultima distribuzione del robottino sono arrivate anche su Galaxy F13: tra queste, oltre a un generale rinnovamento del sistema, possiamo citare nuove possibilità di personalizzazione (con tavolozze dei colori più complete, icone più ampie, con contrasti e sfumature migliorati), nuove animazioni ed effetti di transizione, nuovi effetti di sfocatura, nuovi stili per l’orologio, nuove impostazioni per la scelta degli sfondi, schermate del chiamante personalizzabili, routine più avanzate, Modalità Sonno, widget impilabili, nuove gesture per il multitasking e la modalità schermo diviso (split screen), nuovo menu Dispositivi connessi all’interno delle Impostazioni, notifiche più ampie, nuovo pop-up per le chiamate in arrivo e tanto altro.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy M01, Galaxy M02s e Galaxy F41

Aggiornamenti anche per Samsung Galaxy M01, Galaxy M02s e Galaxy F41, ma non si tratta di Android 13. Tutti e tre hanno già ricevuto le major release che gli spettavano e resteranno ad Android 12. In distribuzione ci sono le patch di sicurezza di novembre 2022, giunte con un po’ di ritardo rispetto a quando siamo abituati: si tratta pur sempre di prodotti di fascia bassa o medio-bassa con almeno un paio d’anni sulle spalle, venduti quasi esclusivamente in India e in pochi altri mercati.

Galaxy M01 sta accogliendo il firmware M015FXXU4CVL3 a partire dalla Russia, Galaxy M02s la versione M025FXXS4CVK1 a partire dal Nepal, mentre Galaxy F41 sta ricevendo la versione F415FXXS2CVK1 in India. Per tutto il trio di smartphone sono incluse le patch di novembre 2022, che a quanto pare costituiscono l’unica novità dei firmware in arrivo.

Novità aggiornamenti OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro

Come anticipato giusto ieri, OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro stanno ricevendo l’ultimo aggiornamento software con la OxygenOS 12 MP3. Per la precisione si tratta delle seguenti versioni:

OnePlus 7 – GM1903_11.H.32 (EU)

OnePlus 7 Pro – GM1913_11.H.32 (EU)

OnePlus 7T – HD1903_11.F.18 (EU)

OnePlus 7T Pro – HD1913_11.F.18 (EU)

Come prevedibile le novità non sono particolarmente numerose: per tutti e quattro gli smartphone sono in arrivo le patch di sicurezza di dicembre 2022, insieme a miglioramenti di stabilità, miglioramenti generici alle performance e alla stabilità delle connessioni mobili. Il fatto che questa MP3 sia l’ultima build per OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro viene confermato all’interno del forum ufficiale: “According to the maintenance schedule, MP3 will be the last build for OnePlus 7/7 Pro/7T/7T Pro, thank you all for your help and attention to OnePlus“.

Come aggiornare Samsung Galaxy F13, Galaxy M01, Galaxy M02s, Galaxy F41, OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro

Per aggiornare Samsung Galaxy F13, Galaxy F41, Galaxy M01 e Galaxy M02s, a patto che siate riusciti a metterci le mani sopra, potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Per aggiornare via OTA OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro potete invece recarvi in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

