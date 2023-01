Brutte notizie arrivano da OnePlus per i possessori di alcuni smartphone dell’azienda meno recenti: stiamo parlando di OnePlus 7 e 7 Pro e di OnePlus 7T e 7T Pro, device che sono giunti alla fine del ciclo di vita, come annunciato in un recente post.

Ciò significa che questi smartphone non riceveranno alcun nuovo aggiornamento in futuro, così come emerge dal forum ufficiale del produttore cinese, nel quale ha comunicato (seppur non con un apposito post) la termine del supporto software.

Sono finiti gli aggiornamenti per OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro

Ricordiamo che la serie OnePlus 7 è stata lanciata nella primavera del 2019 con a bordo l’interfaccia personalizzata OxygenOS 9 mentre la serie OnePlus 7T è stata lanciata nel mese di ottobre con a bordo l’interfaccia OxygenOS 10.

Per tutti e quattro i modelli l’ultimo upgrade di sistema è stato quello che ha portato l’interfaccia OxygenOS 12 e ciò significa che i possessori degli smartphone della serie OnePlus 7 hanno potuto beneficiare di un aggiornamento in più.

Ad ogni modo, la decisione di OnePlus di interrompere il supporto per questi smartphone e dichiarare la fine del loro ciclo vita non dovrebbe sorpresendere più di tanto, in quanto chi segue con attenzione le politiche di tale brand probabilmente aveva già individuato la possibile fine del supporto tra il 2022 e il 2023.

Queste sono le ultime versioni software per ciascun modello:

OnePlus 7

IN: GM1901_11.H.32

EU: GM1903_11.H.32

GLO: GM1903_11.H.32

OnePlus 7 Pro

IN: GM1911_11.H.32

EU: GM1913_11.H.32

GLO: GM1913_11.H.32

OnePlus 7T

IN: HD1901_11.F.18

EU: HD1903_11.F.18

GLO: HD1903_11.F.18

OnePlus 7T Pro

IN: HD1911_11.F.18

EU: HD1913_11.F.18

GLO: HD1913_11.F.18

Il changelog è lo stesso per tutti i modelli e include le patch di sicurezza di dicembre 2022, miglioramenti generali per le prestazioni e la stabilità del sistema e miglioramenti per la connessione alla rete mobile.

A partire dalla serie OnePlus 8 il produttore cinese ha deciso di garantire agli utenti almeno tre major update di Android, che per i modelli di punta del 2023 diverranno 4.

