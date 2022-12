Buone notizie per i possessori di Samsung Galaxy A13: il team di sviluppatori di Samsung nelle scorse ore ha dato il via al rilascio dell’aggiornamento che porta su tale smartphone l’interfaccia personalizzata One UI 5.0, basata su Android 13.

C’è da riconoscere al colosso coreano il merito di essersi messo duramente al lavoro sin dal rilascio della versione finale di Android 13 da parte di Google per riuscire ad aggiornare il maggior numero possibile di device e ciò non riguarda solo i modelli top di gamma ma anche quelli più economici.

I possessori di Samsung Galaxy A13 possono assaggiare Android 13

Stando a quanto è possibile apprendere, l’aggiornamento è stato rilasciato in vari mercati europei e asiatici e ci sono diverse segnalazioni anche in Italia. Tra gli altri Paesi del Vecchio Continente nei quali l’update è stato rilasciato vi sono la Francia, la Croazia, la Germania, l’Irlanda, la Polonia, il Portogallo, la Serbia, la Slovenia, la Repubblica Ceca e il Regno Unito.

Il nuovo firmware è contraddistinto dalla sigla A135FXXU2BVL2 e include le patch di sicurezza Android di novembre 2022 (con le quali sono state risolte oltre 40 vulnerabilità).

Tra le novità introdotte con tale update vi sono un’interfaccia utente leggermente rinnovata, più possibilità di personalizzazione (per esempio per quanto riguarda i colori), icone più grandi per le notifiche, il miglioramento delle animazioni e degli effetti di transizione, le nuove versioni delle app proprietarie di Samsung (come Galleria, Fotocamera, Esplora File, ecc.), nuove emoji e nuovi widget.

Come procedere all’aggiornamento

Quando l’update sarà effettivamente disponibile per il vostro Samsung Galaxy A13, sarà lo stesso sistema ad avvisarvi attraverso un’apposita notifica.

Gli utenti più impazienti possono procedere, ad ogni modo, ad una verifica manuale della sua disponibilità, andando nel menu delle Impostazioni, entrando nella sezione Aggiornamenti software e selezionando Scarica e installa.

