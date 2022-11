Nelle ultime settimane in Rete si sono susseguite diverse indiscrezioni su Samsung Galaxy A14 5G, prossimo modello entry level del colosso coreano, che nelle scorse ore è stato il protagonista di un’altra anticipazione.

GadgetGang, infatti, ha pubblicato quella che dovrebbe essere la prima immagine rendering ufficiale del nuovo smartphone di Samsung (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Ecco come dovrebbe essere Samsung Galaxy A14 5G

Stando alle ultime indiscrezioni, il nuovo smartphone economico di Samsung sarebbe ormai vicino al lancio ufficiale e tra le sue principali caratteristiche dovrebbe vantare un display IPS LCD da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ e la fotocamera frontale posizionata in alto al centro (dovrebbe avere una risoluzione da 13 megapixel), un processore Samsung Exynos non ancora annunciato e una batteria da ben 5.000 mAh (probabilmente con supporto alla ricarica a 15 W).

Sulla parte posteriore dovremmo trovare una tripla fotocamera (posizionata nell’angolo in alto a sinistra e con allineamento verticale) con un sensore primario da 50 megapixel, probabilmente supportato da un sensore grandangolare e da uno per gli scatti macro.

Tra le altre presunte caratteristiche di Samsung Galaxy A14 5G dovremmo trovare 4 GB di RAM, 64 GB di memoria integrata (probabilmente con la possibilità di espanderla grazie al supporto MicroSD), un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali posizionato sulla parte laterale, il supporto alla connettività 5G, un modulo GPS, le connettività WiFi b/g/n e Bluetooth 5.2, una porta USB Type-C e varie colorazioni oltre a quella nera mostrata in questa immagine.

Per quanto riguarda l’aspetto software, infine, lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato con l’interfaccia One UI 5 basata su Android 13.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso coreano per scoprire quando Samsung Galaxy A14 5G sarà lanciato e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Samsung del mese