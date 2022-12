Gli smartphone 5G Samsung Galaxy A14, Galaxy A34 e Galaxy A54 da tempo vociferati sono stati da poco certificati dalla piattaforma Bluetooth SIG, uno degli ultimi passi prima del lancio ufficiale dei dispositivi.

Samsung Galaxy A54 è stato elencato sul sito Web dell’autorità di certificazione con il codice modello SM-A546V, mentre Samsung Galaxy A34 è identificato dal numero di modello SM-A346B_DSN.

Discorso più ampio per il più economico Samsung Galaxy A14 che è elencato sulla piattaforma con otto diversi modelli: SM-A146U, SM-S146VL, SM-A146U1-DS, SM-A146W, SM-A146U, SM-A146P, SM-A146P-N e SM- A146P-DSN, oltre a due modelli identificati con SM-A145P_DS e SM-A145R_DSN.

Samsung Galaxy A14, A34 e A54 certificati da Bluetooth SIG

Il sito Web Bluetooth SIG non rivela alcuna specifica di questi smartphone Samsung oltre ai numeri di modello e alla presenza della connettività Bluetooth 5.2 per Samsung Galaxy A14 5G e Bluetooth 5.3 per Samsung Galaxy A14, Galaxy A34 5G e Galaxy A54 5G.

I render di Samsung Galaxy A14 5G sono trapelati un mese fa e Samsung Galaxy A34 probabilmente riceverà una dose di Galaxy Ultra, tuttavia Samsung Galaxy A54 e A34 potrebbero adottare un display diverso dai predecessori.

