Il lancio di Pixel 7 e 7 Pro ha rappresentato il primo passo del rinnovamento della gamma Pixel, che sarà composta anche da Google Pixel Tablet e da quello che dovrebbe chiamarsi Google Pixel Fold. Dopo avervi mostrato un video render a 360° che dà un’idea del suo design, è giunta l’ora di nuove informazioni sul primo smartphone pieghevole di casa Google.

I ritardi e la probabile data di presentazione

Secondo il rapporto di The Elec, una pubblicazione sudcoreana, Google si starebbe rifornendo di pannelli da da 7,57 pollici e da 5,78 pollici da Samsung Display per i pannelli primari e secondari del Pixel Fold. Tuttavia sembrerebbe esserci un problema di tempistiche, in quanto i due pannelli difficilmente sarebbero pronti in occasione del Google I/O, durante il quale la casa di Mountain View vorrebbe annunciare il dispositivo. Samsung Display, infatti, intenderebbe avviare la produzione di massa a luglio o agosto di quest’anno. Inutile dire che questo non coincide con le tempistiche di lancio ipotizzate del pieghevole.

Tenendo conto di questa tempistica, è dunque probabile che Pixel Fold venga annunciato unitamente alla serie Pixel 8 durante la seconda metà del 2023 (probabilmente attorno al mese di ottobre).

Alcuni dettagli di Pixel Fold

Dai render mostrati in questo articolo sembra che Google voglia trarre ispirazione da OPPO. Il Pixel Fold, infatti, assomiglia vagamente alla serie OPPO Find N2 presentata poco tempo fa. L’idea sarebbe quindi di dare al dispositivo un formato più orizzontale che verticale, a differenza del Galaxy Z Fold 4. È possibile notare come il retro del dispositivo sia riconducibile alla serie Pixel 7, dando finalmente continuità con un design riconoscibile. Il display interno, al contrario di quello esterno, non dovrebbe essere interrotto da un foro per la fotocamera, poiché quest’ultima sarà integrata nella cornice superiore. Per quanto riguarda il cuore del pieghevole, dovrebbe essere equipaggiato dal chipset proprietario Tensor G2, anche se, dato il probabile rinvio, è possibile che venga utilizzato lo stesso Tensor G3 dei Pixel 8.

Attualmente non si hanno ulteriori dettagli sullo smartphone. Non vi resta che rimanere sintonizzati per restare aggiornati su tutte le novità riguardanti Google Pixel Fold.

